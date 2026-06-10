港姐2026｜第二輪面試直擊 焦點佳麗逐個睇 Scarlet被封頂頭大熱
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2026香港小姐競選今日舉行第二輪面試，一眾參選佳麗再度現身電視城與傳媒見面。繼上星期80多位參加者首輪面試後，今輪面試競爭更加白熱化，當中有人被封頂頭大熱，以下為大家直擊顏值高的焦點佳麗！
譚可兒再現身Scarlet被封頂頭大熱門
今日第二輪面試中，譚可兒再度亮相電視城，而另一位參選者Scarlet更被外界封為今屆頂頭大熱，備受關注。25歲的Bridget則以性感裝扮示人，大曬上圍搶盡鏡頭。27歲的湯家琳畢業於城市大學工商管理系，今日以露肩造型現身，而25歲、身高170cm的鄧匡閔則從事服裝行業，一襲藍色長裙相當吸睛。各位佳麗各出奇謀，務求在面試中留下深刻印象。
湯家琳露香肩被讚東張女神級材料
經過上星期各大傳媒對參選者進行背景調查後，不少佳麗的學歷及職業背景曝光，令外界對今屆港姐質素有更多討論。27歲的湯家琳擁有城市大學工商管理學位，今日以露肩造型亮相，而鄧匡閔則憑藉170cm的高挑身材及服裝行業背景，展現出獨特的時尚觸覺，藍色長裙造型獲得不少好評。
網民熱議今屆港姐質素邊位最有機會入圍
面試消息一出，網民隨即在社交平台展開熱烈討論。有網民大讚湯家琳「根本係東張女神嘅材料」，認為她外貌與氣質兼備。亦有網民對18歲Silvia要由媽媽代為受訪感到驚訝，留言表示「18歲參選真係太細」、「媽媽出嚟講嘢好搞笑」。至於被封大熱的Scarlet，網民則意見兩極，有人認為「今屆終於有靚女」，亦有人覺得「要睇埋才藝同口才先知」，對最終誰能入圍眾說紛紜。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期