港姐2026｜第二輪面試直擊 焦點佳麗逐個睇 Scarlet被封頂頭大熱

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2026香港小姐競選今日舉行第二輪面試，一眾參選佳麗再度現身電視城與傳媒見面。繼上星期80多位參加者首輪面試後，今輪面試競爭更加白熱化，當中有人被封頂頭大熱，以下為大家直擊顏值高的焦點佳麗！

譚可兒再現身Scarlet被封頂頭大熱門

今日第二輪面試中，譚可兒再度亮相電視城，而另一位參選者Scarlet更被外界封為今屆頂頭大熱，備受關注。25歲的Bridget則以性感裝扮示人，大曬上圍搶盡鏡頭。27歲的湯家琳畢業於城市大學工商管理系，今日以露肩造型現身，而25歲、身高170cm的鄧匡閔則從事服裝行業，一襲藍色長裙相當吸睛。各位佳麗各出奇謀，務求在面試中留下深刻印象。

湯家琳露香肩被讚東張女神級材料

經過上星期各大傳媒對參選者進行背景調查後，不少佳麗的學歷及職業背景曝光，令外界對今屆港姐質素有更多討論。27歲的湯家琳擁有城市大學工商管理學位，今日以露肩造型亮相，而鄧匡閔則憑藉170cm的高挑身材及服裝行業背景，展現出獨特的時尚觸覺，藍色長裙造型獲得不少好評。

網民熱議今屆港姐質素邊位最有機會入圍

面試消息一出，網民隨即在社交平台展開熱烈討論。有網民大讚湯家琳「根本係東張女神嘅材料」，認為她外貌與氣質兼備。亦有網民對18歲Silvia要由媽媽代為受訪感到驚訝，留言表示「18歲參選真係太細」、「媽媽出嚟講嘢好搞笑」。至於被封大熱的Scarlet，網民則意見兩極，有人認為「今屆終於有靚女」，亦有人覺得「要睇埋才藝同口才先知」，對最終誰能入圍眾說紛紜。

香港小姐 2026港姐 譚可兒（圖片來源：TVB）
譚可兒（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 湯家琳（圖片來源：TVB）
湯家琳（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 Scarlet（圖片來源：TVB）
Scarlet（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 湯家琳（圖片來源：TVB）
湯家琳（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 Silvia（圖片來源：TVB）
Silvia（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 撞樣港姐季軍楊梓瑤（圖片來源：TVB）
撞樣港姐季軍楊梓瑤（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 上次有家姐陪同到場的紋身妹妹！（圖片來源：TVB）
上次有家姐陪同到場的紋身妹妹！（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐 2026港姐 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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