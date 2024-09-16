香港小姐季軍梁超怡慶生片段曝光 網民瘋猜「男友」視角引爆話題
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梁超怡（Joey），香港小姐競選2022年的季軍得主，自從入行以來，她的事業發展一帆風順。Joey不僅活躍於多個綜藝節目的主持工作，還參與了新劇《非常檢控觀》的演出。在她28歲生日那天，Joey在社交媒體上分享了一系列慶生活動的照片和影片，引起了廣泛的關注。
生日派對現場夢幻佈置 身穿性感短裙Joey大放異彩
從Joey分享的內容中可以看到，她穿著一件白色低胸短裙，肩上裝飾著兩個巨大的蝴蝶結，既性感又充滿少女感。生日派對的場地佈置得非常夢幻，背後擺滿了彩色氣球，前方則是擺放著多款蛋糕和迪士尼公仔StellaLou造型的永生花，顯得格外特別。Joey手捧一束向日葵，對著鏡頭甜笑並派出飛吻，看起來心情非常好。
網民好奇Joey是否與神祕男士共度良宵
然而，值得注意的是，從影片中可以看到，Joey對面的座位只有一個，並沒有其他賓客的蹤影。此外，一位身穿西裝的男士出現在影片中，為Joey推出了永生花，這讓不少網民好奇Joey是否與這位男士單獨慶祝。這段「男友」視角的片段迅速在網上引發了熱烈的討論，大家都在猜測這位神祕男士的身份。
圖片來源：TVB