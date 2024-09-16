香港小姐季軍梁超怡慶生片段曝光 網民瘋猜「男友」視角引爆話題

梁超怡（Joey），香港小姐競選2022年的季軍得主，自從入行以來，她的事業發展一帆風順。Joey不僅活躍於多個綜藝節目的主持工作，還參與了新劇《非常檢控觀》的演出。在她28歲生日那天，Joey在社交媒體上分享了一系列慶生活動的照片和影片，引起了廣泛的關注。

