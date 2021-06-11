香港小姐2021｜獲林作提名港姐揭盅 留言賣花香：成個楊貴妃咁，有國寶feel

林作早前在其社交網站上載《香港小姐2021》的報名電郵通知書，當時就有不少網友都以為他是為女友裕美報名，經過日前《香港小姐2021》首輪面試，謎底終於揭開，究竟林作幫邊位美人報名，做提名人呢？

編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、無綫娛樂新聞台截圖｜原文：新Monday