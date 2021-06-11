香港小姐2021｜獲林作提名港姐揭盅 留言賣花香：成個楊貴妃咁，有國寶feel
編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、無綫娛樂新聞台截圖｜原文：新Monday
林作上網po報名參選港姐通知書
林作早在上月24日時，突然在其社交網上載一張報名參選《2021年香港小姐》的電郵通知書，而通知書的內文是指香港小姐主辦機構已收到他的報名表格，下款亦有無綫的署名作實。
誤傳捧裕美上選美台
當時有不少網友看到後都紛紛大問林作是否幫女友裕美報名，來挑戰舊愛港姐冠軍麥明詩，林作否認並表示港姐有門檻，裕美三張幾已超齡，不過當時林作大賣關除，仲留言：「敬請期待。」
林作網上自爆做「東涌佛祖」提名人
直至無綫進行《香港小姐2021》首輪面試，一眾準港姐分別早已在上午抵達康城及下午在將軍澳電視城內時，與記者們見面和作簡單的自我介紹，最為人記得除了是一眾高質素的佳麗外，22歲的Kirsten就連網上KOL「KingJer 」都喻她為「佛祖」，可想而知她的外型及樣貌有多特別；而Kirsten被記者包圍影相及訪問時，她指自己不懂得廣東話，英文亦不是太好，但強調自己是香港人，當記者問她來自邊度時，Kirsten回覆：「Come from東涌。」
香港小姐2021信心之選
《香港小姐2021》首輪面試完結後，林作於晚上再度在其社交網上載有關Kirsten參加面試的報導，仲留言：「我就係提名咗呢位參加今屆香港小姐。#信心之選#請大家多多支持」，有媒體看到帖文後，即時聯絡林作問他是否真的提名了Kirsten，他就笑說：「我堅係提名呢個呀！佢嗰樣成個楊貴妃咁，佢拍古裝片絕對係完美，佢先應該選港姐，而且又有國寶Feel。」記者亦聽到林作身旁的女友裕美哈哈大笑。
網友留言：上到擂台你加埋鍾生都未必係佢手腳
有不少網友看到原來林作是「東涌佛祖」Kirsten的提名人時，紛紛都有留言表示：「可以擺佢係床頭 有驅邪作用」、「上到擂台你加埋鍾生都未必係佢手腳」、「你玩野咩」、「參加造美人比較合適」、「下次我提名你去參加香港先生」、「你幫佢設計造型？原本靚都俾你整到唔靚」等等。