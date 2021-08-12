香港小姐2021｜揭高學歷港姐王嘉慧猛料家底 富爸爸為內地家具大王

今屆無綫《香港小姐2021》中有不少高學歷佳麗，其中13號王嘉慧（Cathy）是一名碩士畢業士，曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！

文：東方新地｜圖：王嘉慧IG圖片、TVB官方圖片、善德基金會官網截圖