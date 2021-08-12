香港小姐2021｜揭高學歷港姐王嘉慧猛料家底 富爸爸為內地家具大王
今屆無綫《香港小姐2021》中有不少高學歷佳麗，其中13號王嘉慧（Cathy）是一名碩士畢業士，曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！
文：東方新地｜圖：王嘉慧IG圖片、TVB官方圖片、善德基金會官網截圖
王嘉慧 去年碩士畢業
現年26歲的王嘉慧（Cathy）擁有相當高學歷，初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
王嘉慧所修讀的法律博士（Juris Doctor）課程名字源於拉丁文，實質屬於碩士課程，在香港中大、城大、港大均有得讀，朱千雪在成為大律師前，就是修讀了城大的法律博士課程。
除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
雖然有個富爸爸，但王嘉慧去年碩士畢業後，並無女承父業，也沒有從事心理或法律方面的工作，而是主力做模特兒，並考獲了健身教練牌，成為了私人健身教練，她自言希望將來開一間屬於自己的健身室，可以幫助更多人改善健康。早前王嘉慧在港姐活動上，獲頒發「健美體態佳麗」獎，她透露在港姐才藝表演上，打算做空中瑜伽表演，現時她正忙於健身，希望能趕在正式比賽前重現自己的「人魚線」和「蜜桃臀」。