香港小姐2021｜「粗口港姐」梁允瑜Chloe被爆曾用櫈掟向老師 回應指唔識笑常被誤會

《香港小姐2021》23歲梁允瑜Chloe的爆粗片流出後被封為「粗口港姐」，近日再有讀者爆料指梁允瑜Chloe讀中學時曾欺凌同學，更火爆到試過用櫈掟向老師，對連番被爆黑歷史，梁允瑜Chloe承認自己是個壞學生﹗

文：東方新地｜圖：香港小姐2021官方發相、無綫娛樂新聞台截圖、梁允瑜IG