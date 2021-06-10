香港小姐2021｜首輪面試質素參差 年齡17-27歲 索網紅Yvette率先彈出
無綫一年一度選美盛事香港小姐2021今日展開首輪面試，參加者在將軍澳康城港鐵站轉乘專車往無綫電視城，面對在場大批傳媒普遍都表現大方，更冒險除罩影相。無綫安排面試佳麗逐一登場見傳媒，今年質素好參差，最大驚喜是關禮傑的26歲大女關楓馨，較為高質的佳麗首選索網紅Yvette及城大之花Chole。
撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、Yvette IG圖片
香港小姐2021高質代表
香港小姐2021於今天(6月10日）進行首輪面試，今年的參賽者中不乏高質靚女，更有星二代關禮傑大女關楓馨，另外亦有不少餅印藝人、具名氣的KOL等等。
性感網紅Yvette
另一位高質靚女是現年26歲嘅Yvette，身材出眾且樣子甜美的她報稱是自由媒體工作者，亦有做兼職模特兒，其社交網內有大量靚相，當中不乏水著相，大騷弗爆身材。
城大之花手腳修長
另一位矚目佳麗就是23歲畢業於城市大學的Chole，其身高與修長身材都好出眾。
其他優質佳麗
最細17歲
佳麗細年紀是17歲的Ukei，長得高大的她青春無敵，其社交帳戶只有13張相，其中有戴上兔仔頭飾，著水手裝的可愛學生look相，又有著露腰小背心嘟嘴賣萌，以及低胸花花短裙露長腿！
20歲或以下佳麗
富貴佳麗代表
其中一名佳麗樣唔係最出眾，不過就有司機接送，有工人跟住尾負責拎袋，送到上無綫專車，講排場這位24歲從事金融業的Victoria絕對贏晒！