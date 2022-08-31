2022香港小姐確診5佳麗名單流出！TVB取消準決賽+決賽最新安排
TVB取消香港小姐2022準決賽新聞稿
TVB在8月31日發出新聞稿，宣佈取消準決賽，並提供最新節目安排:
原定於9月4舉行嘅《2022香港小姐競選》準決賽，因為日前有5位候選佳麗不幸確診covid-19，為讓一眾感染者有充足時間康復，大會今日（31日）公佈，決定取消原定9月4號星期日舉行嘅準決賽，並會將準決賽同決賽二合為一，19位候選佳麗將直接參與9月25嘅喺紅館舉行嘅《2022香港小姐競選》決賽。
5確診佳麗名單流出
據指本地報道指，19位候選港姐馬不停蹄排練及開工，而5位確診候選佳麗分別是陳銘鳳、何思懿、邢慧敏、何詩琪及楊溢。報道指，邢慧敏及何詩琪前日開工前快測後證實「中招」，其他佳麗則繼續拍攝工作，其後在工作完成後，陳銘鳳、何思懿及楊溢才獲知確診。
傳9月11日復辦
無綫早前宣布，原定於周日（4/9）晚舉行的港姐準決賽將會延期，以騰出充裕時間，待受感染者康復後方繼續競選；唯一切按照大會安排，目前坊間盛傳復辦日為9月11日。由於港姐決賽早已定於9月25日在紅磡體育館舉行，檔期難以更改，如果受感染佳麗未能及時痊癒，就可能引致退選，但相關消息，就要進一步等待無綫最新的公布。
TVB就本屆港姐染疫發出的聲明：
《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，大會已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊、與及參與者免進一步感染。
大會同時宣布原定周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行，以騰出充裕時間待受感染者康復並繼續投入競選活動。
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企業傳訊部
2022年8月30日
《香港小姐競選2022》19位佳麗曬泳裝 「爆炸頭」Astrid徐麟、何思懿身形最豐滿
港姐著泳裝，第一眼自然會聚焦喺佳麗身形，今屆上圍最豐滿嘅佳麗分別為「爆炸頭」徐麟同何思懿，上圍數字同樣係35吋。對於擁有豐滿上圍會唔會更自信，徐麟表示唔同身形有唔同風格，唔會特別去比較邊位佳麗靚啲；何思懿就大讚好多位佳麗身形都好好，亦好滿意特訓成果，但仲想減多3公斤。
「星二代」林鈺洧驚現巨腩
林鈺洧爸爸係林俊賢，作為「星二代」佳麗，參選前已備受傳媒關注。林鈺洧因為做過模特兒，所以呢日著泳衣對鏡頭基本上都好淡定，不過同眾佳麗合照時突然鬆咗一下，就俾傳媒影到個巨腩，同特訓後嘅纖細手腳形成極大對比。林鈺洧事後接受訪問，佢透露參選後體重一共減咗7公斤，但對自己身形都未算滿意，因為而家淨係食少少水果，肚腩仔都會現出嚟，睇嚟佢呢個月喺修身方面要再加把勁喇！
立即重溫19位佳麗泳裝片段
19位佳麗經過一輪特訓著泳衣，都算有啲睇頭，你又睇好邊個？
1－7號佳麗全身照
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《尾二一屆口罩小姐》最後一集(9/2)將會有12強誕生迎接決賽……詳見：一文睇晒20強名單
《Summer Girls》水著選美幾時播？
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