香港小姐2022 │ 27歲張靜婷選過亞姐 被質疑整容搵醫生驗證過程曝光
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無綫《2022香港小姐競選》候選佳麗相繼被爆料，繼有實習醫生張光怡被爆是樂易玲世姪女，17號佳麗張靜婷也被質疑曾經整容，更被爆是選美常客，現年27歲的她今次已第二度參選港姐，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。她23歲時亦參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強，選美經驗相當豐富。
張靜婷歡迎搵醫生驗證
張靜婷日前出席記者會，被問到有網民質疑她曾整容，她強調自己純天然，歡迎搵醫生驗證，並指自己的鼻哥是真的。TVB安排了陳凱琳（Grace）跟應屆佳麗見面，分享9年前選港姐的經驗，日前《東張西望》播出當日的情況，訪問了陳凱琳和一眾佳麗，張靜婷提到遭網民批評是整容樣時，她一度不開心想喊，不過張靜婷會以師姊陳凱琳作借鏡，她說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。唔整，外界都覺得我眼耳口鼻都整過，都開心嘅。加上當年Grace都比人詬病過，無可避免，我已經習慣。」
王賢誌提名張靜婷參選
原來張靜婷的提名人是富二代藝人王賢誌，早前王賢誌於社交平台分享跟張靜婷的合照，他留言寫到：「支持妳，17號Janice張靜婷！欣賞妳很清楚自己有何夢想，既然妳立志要爭取更多經驗，以便日後開設選美培訓學校，我也樂於擔任你的提名人，在背後鼓勵妳向着自己的目標進發！」張靜婷報稱是一名模特兒，志向是開辦一間選美學校，分享自身經歷以鼓勵更多的女性參加選美比賽。她直言對參選很有信心，又透露參加選美是她的夢想之一。她的社交網有大量性感靚相，大騷Fit爆身材，可見她對自己充滿自信。
即睇張靜婷更多靚相：
即睇張靜婷2018年選亞姐樣貌大不同：
打入亞姐十強，經驗豐富！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]王賢誌、tvb.com、[email protected]亞洲小姐競選j截圖資料或影片來源：[email protected]亞洲小姐競選
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