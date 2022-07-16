香港小姐2022 │ 27歲張靜婷選過亞姐 被質疑整容搵醫生驗證過程曝光

無綫《2022香港小姐競選》候選佳麗相繼被爆料，繼有實習醫生張光怡被爆是樂易玲世姪女，17號佳麗張靜婷也被質疑曾經整容，更被爆是選美常客，現年27歲的她今次已第二度參選港姐，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。她23歲時亦參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強，選美經驗相當豐富。