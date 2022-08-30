香港小姐2022｜大會宣布5名佳麗確診新冠肺炎 周日準決賽將延期舉行
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繼上周TVB總經理曾志偉宣布確診新冠肺炎之後，今日（30/8）TVB再宣布有五位佳麗受到感染，並發聲明宣布原定於周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行。
TVB發出的聲明如下：
《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，大會已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊、與及參與者免進一步感染。
大會同時宣布原定周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行，以騰出充裕時間待受感染者康復並繼續投入競選活動。
電視廣播有限公司
企業傳訊部
2022年8月30日
日前《香港小姐競選2022》19位佳麗首次以泳衣示人
「爆炸頭」Astrid徐麟、何思懿身形最豐滿
港姐著泳裝，第一眼自然會聚焦喺佳麗身形，今屆上圍最豐滿嘅佳麗分別為「爆炸頭」徐麟同何思懿，上圍數字同樣係35吋。對於擁有豐滿上圍會唔會更自信，徐麟表示唔同身形有唔同風格，唔會特別去比較邊位佳麗靚啲；何思懿就大讚好多位佳麗身形都好好，亦好滿意特訓成果，但仲想減多3公斤。
「星二代」林鈺洧驚現巨腩
林鈺洧爸爸係林俊賢，作為「星二代」佳麗，參選前已備受傳媒關注。林鈺洧因為做過模特兒，所以呢日著泳衣對鏡頭基本上都好淡定，不過同眾佳麗合照時突然鬆咗一下，就俾傳媒影到個巨腩，同特訓後嘅纖細手腳形成極大對比。林鈺洧事後接受訪問，佢透露參選後體重一共減咗7公斤，但對自己身形都未算滿意，因為而家淨係食少少水果，肚腩仔都會現出嚟，睇嚟佢呢個月喺修身方面要再加把勁喇！
立即重溫19位佳麗泳裝片段
19位佳麗經過一輪特訓著泳衣，都算有啲睇頭，你又睇好邊個？