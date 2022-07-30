香港小姐2022 ︱「學霸」陳瑞菱管理學碩士一級榮譽畢業：EQ遠比IQ重要

《香港小姐競選》9月舉行總決賽，今屆候選港姐勁多學霸，包括1號「爆炸頭」佳麗徐麟，現正就讀香港大學公共管理學博士一年級；同時獲牛津劍橋取錄讀MBA的4號許子萱；在澳洲修讀碩士傳理系的20號梁家琪，還有於英國管理學碩士一級榮譽畢業的3號陳瑞菱（Reina），非常叻女！