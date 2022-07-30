香港小姐2022 ︱「學霸」陳瑞菱管理學碩士一級榮譽畢業：EQ遠比IQ重要
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《香港小姐競選》9月舉行總決賽，今屆候選港姐勁多學霸，包括1號「爆炸頭」佳麗徐麟，現正就讀香港大學公共管理學博士一年級；同時獲牛津劍橋取錄讀MBA的4號許子萱；在澳洲修讀碩士傳理系的20號梁家琪，還有於英國管理學碩士一級榮譽畢業的3號陳瑞菱（Reina），非常叻女！
陳瑞菱超班學歷搶FO
候選港姐3號陳瑞菱早前與一眾入圍佳麗會晤傳媒：「我喺倫敦經濟學院完成管理學碩士，以一級榮譽畢業，我最鍾意透過健身突破自己，享受彈琴、唱歌同埋跳舞，帶畀我快樂同埋自信！」她首次面試已憑超班學歷搶FO，私底下的她同樣形象健康，熱愛戶外活動之餘，又經常周遊列國，學識淵博。
陳瑞菱樂觀腰果眼取勝
在自我介紹時，陳瑞菱自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對，修讀營養學及健身的她於2020年回港，被問到佳麗中有誰是勁敵？她指每個人都有優點和缺點，她最鍾意自己對眼，笑起來雙眼都跟着笑，好似腰果。
陳瑞菱參選最怕多是非
陳瑞菱昨日（29日）在尖沙嘴出席《2022香港小姐競選：小城美誌》記者會。問到高學歷可會感到有優勢？她表示參加比賽之後覺得EQ遠比IQ重要，今次學識了好多人情世顧及怎樣去面對困難。參賽前都覺得多女仔會多是非，但參賽後就覺得一班戰友會互相支持，互相提點，氣氛很和諧。
陳瑞菱祝福傷者阿Mo
港姐決賽9月在紅館舉行，日前MIRROR紅館騷發生嚴重意外，陳瑞菱對港姐決賽會否擔心安全問題？她表示有信心公司會保護好她們，並希望傷者Mo早日康復。在港姐官網顯示，陳瑞菱志向成為一位有影響力的人，憑自己經歷發放正能量，堅強面對逆境，以生命影響生命，更鼓勵大家關愛動物及環保。
陳瑞菱餅印媽咪最強後盾
陳瑞菱在社交網上載與媽咪的合照，兩母女餅印一樣：「好享受同媽咪一齊整健康午餐，陪我傾心事，無所不談，做我嘅聆聽者～感恩我親愛嘅媽咪永遠做我最堅強後盾，陪著我跨過每個挑戰，分享每個喜悅！」她亦好愛錫愛犬Bambi：「幾忙都好，大家都要珍惜毛小孩嘅天真可愛啊！」