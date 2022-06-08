香港小姐2022｜25歲Natalie入複選被爆料 私藏大量性感相仲有課金Plan

TVB《2022香港小姐競選》日前進行複選會見傳媒，有不少在首輪已成為焦點的佳麗都有得留低，不過河北姑娘Blaire、側孭西裝外套的阿Pearl 以及翻版七師傅等等「奇葩」參賽者就被TVB高層篩選掉。一個事前沒有特別呼聲，名叫Natalie的25歲佳麗被爆出在社平台上有大量性感cosplay相，並自稱「JJ」開設帳號，被網民懷疑是「賣相女」。