香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍

香港小姐2023｜內幕消息流出 傳6位佳麗將出埠越南拍泳裝外景

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《2023香港小姐競選終極面試》今晚（9日）將播出最後一集，而節目中會淘汰4位佳麗，最後只剩下18位佳麗。今天（9日）便有內幕消息流出，據指18位佳麗中其中的6位大熱包括「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）、「港版IU」莊子璇（Hilary）、「火辣學霸」潘明璇（Michelle）和「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）幾位大熱已通過「終極面試」，仲會直入決賽，傳下星期眾女會起行遠赴越南，拍攝泳裝節目。

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 香港小姐2023 今集將再有4名佳麗會被淘汰
今集將再有4名佳麗會被淘汰（圖片來源：TVB提供）

「翻版范冰冰」王敏慈被激讚有氣質

賽前大熱之一8號王敏慈（Lovelle），她有「翻版范冰冰」之稱，連名模陳嘉容都讚她靚。而在參選前有被網民質疑樣貌有加工，其後她解釋遞交給TVB的相片有修改過，她說：「修圖，這是肯定的，很正常。」

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 陳嘉容讚佢激靚
陳嘉容讚佢激靚（圖片來源：TVB截圖）
香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 香港小姐2023 港姐 香港小姐 王敏慈。
王敏慈。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 港姐 終極面試 港姐2023 港姐 讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。
讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

「金髮蔡思貝」成曾志偉最愛！

上一集節目「終極面試」中，郭珮文（Juliana）就因為一頭金髮和身材吸引到觀眾目光。曾志偉當時更直言：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」現年21歲的郭珮文自稱是一名時裝網店店主，在最新一集因遲到被名模陳嘉容喪鬧。

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 港姐 終極面試 一頭金髮好搶眼！
一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）
香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 香港小姐2023 港姐 香港小姐 郭珮文。
（圖片來源：TVB影片截圖）

「港版IU」莊子璇版指有望入三甲

今年21歲的莊子璇在香港讀書，跟師姐馮盈盈一樣修讀營養學，外表甜美且青春無敵，極具冠軍相，被指有機會入三畀，更有網民稱她是「港版IU」。莊子璇社交平台不乏私生活靚相，絲毫不吝惜身材之外。

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 大家都稱佢做港版IU
大家都稱佢做港版IU（圖片來源：TVB畫面截圖）
香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 清純可愛吸引大家。
清純可愛吸引大家。（圖片來源：[email protected] hilary_ig）

王怡然長相甜美被稱做「Cute版阿Sa」

21歲來自江蘇的王怡然（Lynn），因甜美長相被封為「Cute版阿Sa」視為大熱之一，廣東話講得唔正嘅佢話好快可以講得流利自如。

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍
（圖片來源：TVB畫面截圖）

賀怡雯人氣高過「翻版范冰冰」

當中有身材高䠷的賀怡雯（Lea）在內地大熱，人氣拋離「翻版范冰冰」王敏慈！Lea除了有「翻版王祖賢」的美譽外，更獲網民大讚像安妮夏菲維（Anne Hathaway）！

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍
（圖片來源：TVB畫面截圖）
香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍
（圖片來源：賀怡雯小紅書截圖）

潘明璇做「火辣學霸」 仲係選美常客

來自新加坡的潘明璇（Michelle），參選初期已被傳媒封為「火辣學霸」。無他的，因為妹除了身材火辣之外，更是是香港大學財經系碩士，還參加過2018年新加坡小姐和2019年國際中華小姐。

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍
（圖片來源：TVB畫面截圖）
香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍
（圖片來源：[email protected]@michelle.poa）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB畫面截圖

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