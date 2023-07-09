香港小姐2023｜內幕消息流出 傳6位佳麗將出埠越南拍泳裝外景

《2023香港小姐競選終極面試》今晚（9日）將播出最後一集，而節目中會淘汰4位佳麗，最後只剩下18位佳麗。今天（9日）便有內幕消息流出，據指18位佳麗中其中的6位大熱包括「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）、「港版IU」莊子璇（Hilary）、「火辣學霸」潘明璇（Michelle）和「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）幾位大熱已通過「終極面試」，仲會直入決賽，傳下星期眾女會起行遠赴越南，拍攝泳裝節目。