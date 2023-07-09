香港小姐2023｜內幕消息流出 傳6位佳麗將出埠越南拍泳裝外景
「翻版范冰冰」王敏慈被激讚有氣質
賽前大熱之一8號王敏慈（Lovelle），她有「翻版范冰冰」之稱，連名模陳嘉容都讚她靚。而在參選前有被網民質疑樣貌有加工，其後她解釋遞交給TVB的相片有修改過，她說：「修圖，這是肯定的，很正常。」
「金髮蔡思貝」成曾志偉最愛！
上一集節目「終極面試」中，郭珮文（Juliana）就因為一頭金髮和身材吸引到觀眾目光。曾志偉當時更直言：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」現年21歲的郭珮文自稱是一名時裝網店店主，在最新一集因遲到被名模陳嘉容喪鬧。
「港版IU」莊子璇版指有望入三甲
今年21歲的莊子璇在香港讀書，跟師姐馮盈盈一樣修讀營養學，外表甜美且青春無敵，極具冠軍相，被指有機會入三畀，更有網民稱她是「港版IU」。莊子璇社交平台不乏私生活靚相，絲毫不吝惜身材之外。
王怡然長相甜美被稱做「Cute版阿Sa」
21歲來自江蘇的王怡然（Lynn），因甜美長相被封為「Cute版阿Sa」視為大熱之一，廣東話講得唔正嘅佢話好快可以講得流利自如。
賀怡雯人氣高過「翻版范冰冰」
當中有身材高䠷的賀怡雯（Lea）在內地大熱，人氣拋離「翻版范冰冰」王敏慈！Lea除了有「翻版王祖賢」的美譽外，更獲網民大讚像安妮夏菲維（Anne Hathaway）！
潘明璇做「火辣學霸」 仲係選美常客
來自新加坡的潘明璇（Michelle），參選初期已被傳媒封為「火辣學霸」。無他的，因為妹除了身材火辣之外，更是是香港大學財經系碩士，還參加過2018年新加坡小姐和2019年國際中華小姐。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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