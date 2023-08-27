香港小姐2023｜一文睇清紅地氈實況 大露背馮盈盈惡鬥低胸黃嘉雯性感滿瀉

《2023香港小姐競選》決賽於周日（27日）晚上舉行，決賽正式開始之前，眾星雲集的紅地氈亦是另一個爭妍鬥麗的戰場，吸睛度絕不輸錄影廠入面的一班候選港姐！現在跟大家一起觀看現場實況，看看有誰最出位，有誰又會引發時裝災難呢？