香港小姐2023｜一文睇清紅地氈實況 大露背馮盈盈惡鬥低胸黃嘉雯性感滿瀉
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《2023香港小姐競選》決賽於周日（27日）晚上舉行，決賽正式開始之前，眾星雲集的紅地氈亦是另一個爭妍鬥麗的戰場，吸睛度絕不輸錄影廠入面的一班候選港姐！現在跟大家一起觀看現場實況，看看有誰最出位，有誰又會引發時裝災難呢？
歷屆港姐大晒冷
多位歷屆港姐現身，其中以馮盈盈的大露背婚紗裙最出位，低胸晚裝示人的亦有不少，包括劉穎鏇、黃嘉雯、謝嘉怡和陳楨怡，非常搶鏡！
司儀陣容方面，包括三大視帝陳豪、陳展鵬和陳山聰，聯同蕭正楠携手擔任，泳裝問答環節嘉賓則由麥美恩及C君擔任。另外，名模陳嘉容和2012國際中華小姐冠軍張曦雯將聯同藝術家馬興文及導演葉念琛一同擔任最上鏡小姐評判。
表演嘉賓陣容鼎盛
今晚演出嘉賓亦陣容鼎盛，曾比特、吳業坤及涂毓麟將會擔任表演嘉賓，《聲夢傳奇》及《聲夢傳奇 2》畢業生、《中年好聲音》及《中年好聲音 2》參賽者首度舞台合體傾力演出，踏上港姐追夢舞台。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、TVB娛樂新聞台