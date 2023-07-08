港姐2023終極面試｜ChatGPT負責出題 曾志偉笑佳麗答非所問
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港姐2023終極面試｜《2023香港小姐競選 終極面試》將於明晚（9日）播出最後一集，22位入圍佳麗將繼續接受評審團的嚴格考核，而今集將再有4名佳麗會被淘汰，而今屆加入AI元素，今集口才挑戰將由ChatGPT負責出題，總經理曾志偉笑指有佳麗答非所問！
香港小姐2023終極面試｜出動ChatGPT負責問答環節
曾志偉：好犀利，可以完全答咗另外一樣嘢！
今集22位準佳麗率先接受口才挑戰，由於今屆加入 AI 元素，除考驗準佳麗的問題全來自 ChatGPT外，為 2023 香港小姐擔任競選項目顧問的大數據專家車品覺，亦會在節目中分享使用 ChatGPT 心得。由ChatGPT 得出的問題包括：「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」、「如果當選港姐冠軍可以成為超級英雄，超能力係可以長時間張開對眼，你會點運用呢種能力拯救地球？」、「如何向外國人推介絲襪奶茶？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，志偉笑言：「好
犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」
香港小姐2023終極面試｜黃泳嘉做示範 忽然爆喊
除口才挑戰，22位準佳麗還接受了口才、化妝及 Catwalk 訓練。口才訓練由師姐馮盈盈及林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，現場即時變成淚海，一班準佳麗摟作一團互相安慰。
香港小姐2023終極面試｜佳麗被下令拆掉假眼睫毛
化妝訓練則由有「大哥賢」之稱的著名化妝師雷淑賢擔任導師，大哥賢一出場就霸氣十足，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛，她說：「好似『葵花寶典』咁，搶晒你個樣，唔係長同密就係靚！」
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圖片來源：TVB提供