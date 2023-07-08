港姐2023終極面試｜ChatGPT負責出題 曾志偉笑佳麗答非所問

港姐2023終極面試｜《2023香港小姐競選 終極面試》將於明晚（9日）播出最後一集，22位入圍佳麗將繼續接受評審團的嚴格考核，而今集將再有4名佳麗會被淘汰，而今屆加入AI元素，今集口才挑戰將由ChatGPT負責出題，總經理曾志偉笑指有佳麗答非所問！