香港小姐2023｜一星期連環爆佳麗退選 11號周婷多次缺席冇份跟大隊飛越南

TVB於周日（9日）公開《2023香港小姐競選》18強名單，不過其中一位大熱佳麗賀怡雯（Lea）卻突然在星期一（10日）記者會前宣布退賽，只得17名佳麗現身會晤傳媒。然而，事隔3日人數又再有變動，今早（13日）一眾佳麗出發去機場飛往越南拍攝外景，現年24歲、11號的周婷（Jennifer）突然消失，極有可能已經退選！