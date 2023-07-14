香港小姐2023｜莊子璇帶半喼零食飛越南減壓 郭珮文王敏慈唔願忍口

《2023香港小姐競選》一眾佳麗昨日（13日）飛往越南峴港及會安拍攝外景，不過卻因為11號的周婷（Jennifer）缺席只有16位佳麗現身，一度驚傳再有佳麗退選而成為焦點，其後TVB澄清表示她並沒有退選。在「17缺一」的情況下，其餘16位佳麗一到步即馬不停蹄工作，除了走訪越南著名景點拍 MV、影靚相及進 行大會委派的各項任務外，每晚還要接受連串專業訓練！