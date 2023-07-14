香港小姐2023｜莊子璇帶半喼零食飛越南減壓 郭珮文王敏慈唔願忍口
《2023香港小姐競選》一眾佳麗昨日（13日）飛往越南峴港及會安拍攝外景，不過卻因為11號的周婷（Jennifer）缺席只有16位佳麗現身，一度驚傳再有佳麗退選而成為焦點，其後TVB澄清表示她並沒有退選。在「17缺一」的情況下，其餘16位佳麗一到步即馬不停蹄工作，除了走訪越南著名景點拍 MV、影靚相及進 行大會委派的各項任務外，每晚還要接受連串專業訓練！
去到越南即接受訓練
一眾佳麗赴越南除了進行外景拍攝，更肩負起準港姐責任宣揚香港文化，因此都要學習越南話；另外，她們亦要接受難度系數甚高的 Catwalk 訓練。
莊子璇自爆食零食減壓
談到美食，佳麗們亦分成「忍口修身」及「不應浪費」兩派，15號莊子璇、16號郭珮文及17號王敏慈均認為食少少冇有怕，當中郭珮文笑指keep fit秘訣是和其他佳麗分享食物，莊子璇則自爆行李中有一半都是零食，因為要減壓！9號潘明璇表示要戒口，因出發拍外景前吃了太多麵包和三文治，故此希望忍口盡快回復狀態。
黎諾懿想暈低與佳麗一齊休息
談到今屆佳麗，黎諾懿及2位師姐謝嘉怡及梁凱晴讚不絕口，黎諾懿更直指在如此緊密的行程下，眾佳麗仍能保持笑容實屬厲害。黎諾懿笑言自己長期對佳麗心心眼:「佢哋擔心我年紀大咁捱法吖嘛，佢哋可能等緊我冧，我暈咗咪可以一齊休息咯。」謝嘉怡則「師姐」上身坦言擔心師妹們唔夠休息，並笑言自己當年要靠食很多糖果及薯片提神。梁凱晴聞言即指自己也很喜歡吃零食，但黎諾懿玩踢爆謂:「佢哋係咁問點解佢條腰食極都咁幼。」並笑言是次外景其中一個任務，是要在佳麗中尋找能媲美梁凱晴的蛇腰。
周婷香港小姐2023｜沒有跟大隊飛越南
今早6時多，眾佳麗到達機場準備出發去越南，同樣獨欠周婷只有16佳麗現身，未知究竟是因工作關係無法請假，要單獨自己飛去越南，還是已正式退出比賽。面對傳媒提問時，一眾佳麗都封口不作多談，王敏慈和王怡然僅表示知道11號缺席，但就不知道原因；莊子璇表示因公司指示故不便多談；而潘明璇曾經稱與周婷是朋友，但卻表示未有向對方了解情況。
TVB否認周婷退選
TVB企業傳訊部今日下午2時，用文字回應周婷疑似退選事件，表示她之所以未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓，是因為家中有急事需要處理才缺席，否認她退出《2023香港小姐競選》。
企業傳訊部回覆傳媒查詢:
《2023香港小姐競選》11號候選
佳麗周婷今(13日)早未能隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓,大會接納其因急需要處理家中要事而缺席原因。
2023年7月13日
香港小姐2023｜1號. 吳詠婷 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生
香港小姐2023｜2號. 黃泳嘉 Jessica Wong | 22歲/169cm/48.5kg/學生
香港小姐2023｜3號. 鄧凱文 Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌
香港小姐2023｜4號. 王怡然 Lynn Wang | 21歲/164cm/42.5kg/學生
香港小姐2023｜5號. 梁倩淇 Debbie Leung | 24歲/160cm/43kg/軟件工程師
香港小姐2023｜6號. 胡睿涵 Hanna Hu | 18歲/175.5cm/57.5kg/學生
香港小姐2023｜7號. 毛志琛 Viktoria Mo | 27歲/172.5cm/53.5kg/測量師
香港小姐2023｜8號. 姜依宁 Jenny Jiang | 23歲/175cm/51.5kg/學生
香港小姐2023｜9號. 潘明璇 Michelle Poa | 24歲/165cm/49.5kg/股票分析師
香港小姐2023｜10號. 陳霈錤 Hera Chan | 25歲/166cm/50.4kg/小學教師
香港小姐2023｜11號. 周婷 Jennifer Zhou | 24歲/169cm/49kg/投資分析師
香港小姐2023｜12號. 梁晶晶 Nicole Leung | 25歲/162.5cm/44kg/室內設計師
香港小姐2023｜13號. 陳曉彤 Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師
香港小姐2023｜14號. 陳怡名 Zora Chen | 26歲/162.5cm/43.5kg/公關專員
香港小姐2023｜15號. 莊子璇 Hilary Chong | 21歲/168.5cm/51kg/學生
香港小姐2023｜16號. 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/54kg/電商創業
香港小姐2023｜17號. 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生
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