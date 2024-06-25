《香港小姐2024》 次輪面試名單曝光 翻版蔡潔靚樣晉級 有佳麗自爆退賽
《香港小姐2024》次輪面試名單曝光
有傳次輪面試只得30個名額，而不少佳麗亦於社交平台「搶閘」報喜。當中包括「翻版蔡潔」Dolores、華裔小姐亞軍及最上鏡小姐Tracy、溫哥華華裔小姐亞軍Annie、自揭上圍達100cm的張玥等，不過完整名單仍有待官方宣布。
《香港小姐2024》翻版郭珮文自爆已退賽
自首輪面試震撼現身，更獲網民封為「翻版郭珮文」的26歲丁雨然是否入圍亦是網民關注點之一。日前就有網民在丁雨然的社交平台留言詢問是否進入次輪面試，不過就竟獲對方回覆「我退出了」，令唔少網民都表示驚訝，兼齊齊留言問丁雨然退賽的原因。
香港小姐2024｜複試電郵英文被狠批揸流攤 網民：點解唔用ChatGPT？
《香港小姐競選2024》已於上星期進行首輪面試，一眾參賽者都已率先與大家見面，引起網民熱議！而成功進入複試的佳麗亦陸續收到電郵通知，不過今日（24），網上就流傳一張佳麗收到複試電郵的截圖，而電郵中的英文更令唔少網民都表示係揸流攤水平，瞬間引起熱議……
香港小姐2024｜複試電郵英文水平渣流攤
今日有人在社交平台分享了一張佳麗收到複試電郵的截圖，圖中以全英文作為溝通語言，不過當中的文法就被網民狠批「差到癲」：「裝個免費版grammarly都得呀，official email變成咁」、「我究竟睇咗啲咩…我個腦入面一路睇一路自動修訂」、「點解唔用ChatGPT？」、「用ChatGPT改改佢都好…2024年啦 啲科技幾勁唔識用都係廢的」、「衰過Google Translate」、「師兄你不如直接打中文啦」
香港小姐2024｜內地落選佳麗質疑TVB面試標準 誤以為阿儀係香港選美準則？
每年TVB舉行的香港小姐選舉都掀起城中熱話，今年《香港小姐2024》首輪面試已於日前舉行，今屆與往年相同，有不少來自內地的佳麗參與其中，而面試結束後，她們在小紅書等社交平台上紛紛發布了自己的面試經歷，並表示不解TVB選美準則。
內地佳麗小紅書分享面試經歷
面試結束後，這些佳麗迅速成為網絡上的熱門話題。許多佳麗的背景被網民挖掘，其中一位來自河南的佳麗劉洧妍，在小紅書擁有超過6,000名粉絲，她平時分享的內容多與香港旅遊和肚皮舞教學有關。而面試當日她因為穿著平底鞋配白襪的獨特打扮而引起廣泛關注。
平底鞋配白襪造型原來因為很舒服
劉洧妍於小紅書表示面試後媒體的拍攝照她很滿意，形容這次面試是很有趣的經歷，還認識了很多漂亮的妹妹。最後表示自己的平底鞋配白襪造型沒想到會引起這麼多爭議，但她認為穿起來很舒服。留言有不少內地網民力撐這種平底鞋配白襪完全沒問題，還指香港人以為自己很時尚。
內地網民質疑選美標準 自認起碼能入第一輪面試
除了參與面試的佳麗外，也有一些小紅書用戶表示他們未被邀請參加首輪面試，對此表示不滿。一位用戶公開質疑：「所以這TVB到底是什麼錄取標準？我自認為我起碼還是能入個面試一輪遊吧，今天一看入選人的生圖是在搞笑嗎？」其後該名網民亦表示可能自己選錯圖片了。
中英混血兒Linda減肥重返面試戰場 不滿被傳媒醜化
不僅有首次參加面試的新人，一些曾經參與過的佳麗也在今年再次挑戰面試。例如Linda，一位中英混血兒，她透露自己在2018年也曾參加過香港小姐的面試。當年她以一身藍色T-shirt和白色短褲亮相，曾被評為似朱古力吉祥物，成為當年的熱門話題之一。Linda指今年是最後一次，不想留遺憾，決心減肥重返。
還有網紅曾拍片表示本來以為TVB選港姐是選阿儀的水平，後來發現現場不是高學歷、高顏值就是混血兒。