《香港小姐2024》 次輪面試名單曝光 翻版蔡潔靚樣晉級 有佳麗自爆退賽

《香港小姐競選2024》自進行面試以來話題不斷，邊位佳麗可以打入下輪面試亦成為咗網民關注的焦點之一。繼日前（24日）網上流傳的複試電郵截圖後，不少佳麗都在小紅書上率先報喜，更有佳麗自爆自己已經退賽……

