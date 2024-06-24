香港小姐2024｜複試電郵英文被狠批揸流攤 網民：點解唔用ChatGPT？

《香港小姐競選2024》已於上星期進行首輪面試，一眾參賽者都已率先與大家見面，簡直係話題不斷！而成功進入複試的佳麗亦陸續收到電郵通知，不過今日（24），網上就流傳一張佳麗收到複試電郵的截圖，而電郵中的英文更令唔少網民都表示係揸流攤水平，瞬間引起熱議……

