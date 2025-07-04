香港小姐2025｜第二輪面試佳麗一覽 大熱陳詠詩仙氣現身 「翻版莊子璇」開心獲封號

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《香港小姐競選2025》今日（4日）於TVB電視城進行第二輪面試，今輪除咗有唔少佳麗係進行第二次面試之外，亦有唔少海外佳麗首次現身，以下將會為大家整理今輪面試嘅一眾靚女選手！

香港小姐2025｜大熱「翻版劉佩玥」陳詠詩仙氣現身

首輪面試後獲網民睇好做大熱嘅「翻版劉佩玥」陳詠詩（Stacey），今日就以吊帶白裙仙氣現身第二輪面試。而陳詠詩對於被視為大熱就直言好開心：「好開心大家關注我，最希望做好自己」。陳詠詩亦表示大熱標籤係強心針，希望自己一直進步。陳詠詩更透露提名佢參選嘅係20年前嘅港姐，不過就未有具體指出係邊位。

香港小姐2025 佳麗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 佳麗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜「翻版莊子璇」開心獲封號

被網民封為「翻版莊子璇」嘅22歲的陸凱殷（Victoria）今日亦有現身第二輪面試，對於被封為「翻版莊子璇」一事，陸凱殷就直言好榮幸，亦有啲關注度：「因為莊子璇姐姐係港姐冠軍，覺得似佢都係一件好開心嘅事」。

香港小姐2025 佳麗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜「選美常客」許詠詩大爆金句

同樣被視為大熱之一嘅27歲許詠詩（Joyce）今日亦有現身第二輪面試。剛過生日嘅許詠詩就直言生日願望希望可以當選，而對於獲封大熱時，就即場爆金句表示： 「大熱就唔知，今日都幾熱」。

香港小姐2025 佳麗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 佳麗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜Angela曾自嘲「高齡港姐」

香港小姐2025 佳麗 26歲Angela於投行做交易，首輪面試時更自稱「高齡港姐」！（圖片來源：TVB）
26歲Angela於投行做交易，首輪面試時更自稱「高齡港姐」！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 佳麗 Angela同樣係大熱之一。（圖片來源：TVB）
Angela同樣係大熱之一。（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜五索2.0

香港小姐2025 佳麗 27歲Tina係一名KOL，現身後被網民笑稱有啲似五索！（圖片來源：TVB）
27歲Tina係一名KOL，現身後被網民笑稱有啲似五索！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜英國版Lisa

香港小姐2025 佳麗 18歲Lantha來自英國，現時係一名學生，一現身更被指與韓團BLACKPINK嘅Lisa有幾分相似！（圖片來源：TVB）
18歲Lantha來自英國，現時係一名學生，一現身更被指與韓團BLACKPINK嘅Lisa有幾分相似！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜中央戲劇學院學生

香港小姐2025 佳麗 26歲Vivian，就讀於中央戲劇學院。（圖片來源：TVB）
26歲Vivian，就讀於中央戲劇學院。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 佳麗 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜岳飛35代後人大露背登場

香港小姐2025 佳麗 23歲Fandi首輪面試時透露自己係岳飛35代後人。（圖片來源：TVB）
23歲Fandi首輪面試時透露自己係岳飛35代後人。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 佳麗 Fandi今日就以大露背裝現身第二輪面試。（圖片來源：TVB）
Fandi今日就以大露背裝現身第二輪面試。（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜哈爾濱選手

香港小姐2025 佳麗 張昊，就讀香港城市大學電子訊息工程系，係哈爾濱人。（圖片來源：TVB）
張昊，就讀香港城市大學電子訊息工程系，係哈爾濱人。（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜網民大讚五官精緻

香港小姐2025 佳麗 24歲戴燦燦（Candice）來自深圳，香港浸會大學讀人力資源，現時準備就業中。（圖片來源：TVB）
24歲戴燦燦（Candice）來自深圳，香港浸會大學讀人力資源，現時準備就業中。（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜黃曉明提名大律師參選

香港小姐2025 佳麗 朱卓盈係一名大律師，今日現身面試時更透露提名人係曉明哥！（圖片來源：TVB）
朱卓盈係一名大律師，今日現身面試時更透露提名人係曉明哥！（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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