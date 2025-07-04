香港小姐2025｜第二輪面試佳麗一覽 大熱陳詠詩仙氣現身 「翻版莊子璇」開心獲封號
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《香港小姐競選2025》今日（4日）於TVB電視城進行第二輪面試，今輪除咗有唔少佳麗係進行第二次面試之外，亦有唔少海外佳麗首次現身，以下將會為大家整理今輪面試嘅一眾靚女選手！
香港小姐2025｜大熱「翻版劉佩玥」陳詠詩仙氣現身
首輪面試後獲網民睇好做大熱嘅「翻版劉佩玥」陳詠詩（Stacey），今日就以吊帶白裙仙氣現身第二輪面試。而陳詠詩對於被視為大熱就直言好開心：「好開心大家關注我，最希望做好自己」。陳詠詩亦表示大熱標籤係強心針，希望自己一直進步。陳詠詩更透露提名佢參選嘅係20年前嘅港姐，不過就未有具體指出係邊位。
香港小姐2025｜「翻版莊子璇」開心獲封號
被網民封為「翻版莊子璇」嘅22歲的陸凱殷（Victoria）今日亦有現身第二輪面試，對於被封為「翻版莊子璇」一事，陸凱殷就直言好榮幸，亦有啲關注度：「因為莊子璇姐姐係港姐冠軍，覺得似佢都係一件好開心嘅事」。
香港小姐2025｜「選美常客」許詠詩大爆金句
同樣被視為大熱之一嘅27歲許詠詩（Joyce）今日亦有現身第二輪面試。剛過生日嘅許詠詩就直言生日願望希望可以當選，而對於獲封大熱時，就即場爆金句表示： 「大熱就唔知，今日都幾熱」。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期