香港小姐2025｜12位入圍佳麗「變髮」大改造現身 岳飛後人岳凡荻翻版劉佩玥陳詠詩成大熱
香港小姐2025｜第二輪面試佳麗一覽 貴氣佳麗Vivian低胸蕾絲裝搶鏡！
香港小姐2025｜4名話題佳麗落選
今次12位入圍佳麗名單當中，發現有4個話題佳麗最後落選，包括：23歲旗袍女陳曉藍、前解放軍25歲劉維斯、「翻版莊子鏇」22歲陸凱殷、「環球小姐」許詠詩。
香港小姐2025｜23歲旗袍女陳曉藍仙氣照曝光 曾參加《造星4》反應一面倒
香港小姐2025｜前解放軍劉維斯超強背景起底 當年負責發射導彈 浸大碩士畢業！
香港小姐2025｜大熱「翻版劉佩玥」
被稱為「翻版劉佩玥」的前港隊體操運動員陳詠詩（Stacey），履歷出眾，年齡偏大，同其他佳麗企埋一齊有輸身高。
香港小姐2025｜「岳飛後人」成功入圍
透露自己是岳飛35代後人的岳凡荻（Fandi）今次成功入圍，從英國畢業回港。
香港小姐2025｜最重鄉音Vivian
今次香港小姐競選亦有不少內地佳麗參賽，雖然鄉音佳麗唔止得返呢位，但26歲「巨胸Vivian」莊靜璟係嫏音最重，她在接受媒體訪問時更表示不知自己腰圍。
香港小姐2025｜方臉混血兒Emily
26歲有著方臉的港英混血兒文雅儀（Emily），相比其他佳麗稍為遜色，但人如其名，談吐得體。
香港小姐2025｜混血兒何詠多
另一位同樣係混血兒嘅20歲何詠多（Alison）就青春無敵。
香港小姐2025｜物理治療師請假參賽
物理治療師朱文慧（Teresa）專業進行運動痛症治療 ，去年9月返到依家請兩個月參選港姐，擅長K-Pop。
香港小姐2025｜蔡華英細個與「大長今」跳舞
Dancer蔡華英（Emily）擅長芭蕾舞現代舞 ，她曾兩歲半時參演《大長今》，同大長今（李英愛）一齊跳舞，在英國畢業後回流香港。
香港小姐2025｜任職一年多社工甘詠寧（Phoebe）
香港小姐2025｜高妹莫凡（Molly）
被稱為「翻版張㬢雯 」嘅高妹莫凡（Molly），身高177近六呎，她談到擇偶條件時表示自己唔介意對方身高。
香港小姐2025｜施宇琪70KG肥妹出身
施宇琪（Angela）自爆70KG肥妹出身，自知最後一年合資格參選港姐，便放棄高薪參選，直言今屆多位入圍都係 26 歲所以唔覺輸蝕。
香港小姐2025｜「翻版Yumi」梁倩淇（Debbie）家姐
梁倩萱（Barbie）原來係 2023年「翻版Yumi」梁倩淇(Debbie)家姐 ，雖然細妹落選但提供大量貼士，任職美資銀行，家姐談吐大方，但由於提名人係TVB藝人所以唔想披露。
香港小姐2025｜李尹嫣曾與羅敏莊同台
李尹嫣（Victoria）否認羅敏莊是其提名人，但唱歌出身曾與羅敏莊同台。