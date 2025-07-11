香港小姐2025｜12位入圍佳麗「變髮」大改造現身 岳飛後人岳凡荻翻版劉佩玥陳詠詩成大熱

2025年香港小姐競選進入白熱化階段，12位入圍佳麗今日（11日）現身髮型屋進行形象大改造，各人以全新造型亮相，當中岳飛後人岳凡荻、翻版劉佩玥陳詠詩等大熱佳麗成為焦點。以下將會為大家整理12位入圍佳麗名單！