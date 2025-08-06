香港小姐2025｜14位港姐佳麗檳城拍攝現驚險 劉佩玥木橋示範嚇到腳軟強顏歡笑擺甫

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《2025香港小姐競選》大隊日前飛抵馬來西亞檳城進行外景拍攝，今日（6日）卻爆出驚險一幕！師姐劉佩玥（Moon）在又熱又曬的天氣下，於一條狹窄的木橋上為師妹們示範擺甫士，鏡頭前表現專業淡定，事後卻向傳媒驚爆自己當時其實嚇到腳軟，全程「強顏歡笑」！她坦言現場海風極大，非常擔心會失足墮海，場面相當緊張。另一邊廂，同行視帝袁偉豪（Ben）則化身暖男照顧佳麗，究竟現場還發生了甚麼意想不到的趣事？
香港小姐2025 劉佩玥 （圖片來源：TVB）
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劉佩玥木橋強顏歡笑 驚呼：唔可以失威

拍攝當日天氣炎熱兼陽光猛烈，14位候選佳麗需在檳城著名的姓周橋及姓陳橋上拍攝寫真。雖然海邊大風稍稍降溫，但要在狹窄的木橋上擺出優美姿勢絕非易事。師姐劉佩玥為起示範作用，率先在橋上大擺靚甫，盡顯功架。不過，她事後接受訪問時卻大爆內幕，坦言自己當時極度緊張：「其實我頭先企喺條橋度好緊張架，因為好大風，條橋又窄，我好驚跌落水，我係強顏歡笑架咋！」她笑言作為師姐，在眾多師妹面前絕不能失威，只好頂硬上，專業精神可嘉，與鏡頭前輕鬆的模樣形成極大反差。

香港小姐2025 劉佩玥 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 劉佩玥 （圖片來源：TVB）
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袁偉豪化身「送水Ben」 7號施宇琪獲粉絲集郵

眼見一眾師妹在烈日下辛苦拍攝，同行嘉賓袁偉豪亦不敢怠慢，全程貼心照顧佳麗。只要一有空檔，他便會主動為完成拍攝、在一旁休息的佳麗送上食水，被工作人員大讚是「暖男」。Ben笑言此舉理所當然，希望能為日夜趕行程的佳麗們打氣。此外，外景拍攝期間亦有小插曲，7號佳麗施宇琪竟被海外粉絲認出並要求合照，讓她大感驚喜。而2號佳麗甘詠寧更在檳城街頭巧遇好友，二人久別重逢，令甘詠寧一度感觸落淚，場面感人。

香港小姐2025 劉佩玥 （圖片來源：TVB）
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14位佳麗高溫下熱情不減 扮鬼扮馬盡顯活潑本色

雖然佳麗們由早到晚緊密拍攝，但精力似乎未有用盡。當晚大隊轉到當地的History Gallery進行最後一輪拍攝時，14位佳麗依然神采飛揚，全程未見疲態。她們換上色彩繽紛的便服，在場內不同的展品前大擺鬼馬甫士，互相嬉戲打鬧，將少女可愛活潑的一面表露無遺。即使經過一整天的高溫拍攝，她們依然能保持最佳狀態，投入工作之餘亦不忘苦中作樂，展現出極佳的團隊精神和活力。

香港小姐2025 劉佩玥 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 劉佩玥 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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