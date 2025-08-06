香港小姐2025｜14位港姐佳麗檳城拍攝現驚險 劉佩玥木橋示範嚇到腳軟強顏歡笑擺甫

《2025香港小姐競選》大隊日前飛抵馬來西亞檳城進行外景拍攝，今日（6日）卻爆出驚險一幕！師姐劉佩玥（Moon）在又熱又曬的天氣下，於一條狹窄的木橋上為師妹們示範擺甫士，鏡頭前表現專業淡定，事後卻向傳媒驚爆自己當時其實嚇到腳軟，全程「強顏歡笑」！她坦言現場海風極大，非常擔心會失足墮海，場面相當緊張。另一邊廂，同行視帝袁偉豪（Ben）則化身暖男照顧佳麗，究竟現場還發生了甚麼意想不到的趣事？