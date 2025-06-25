香港小姐2025｜25歲內地佳麗豪氣現身港姐面試　手拎名牌包包成全場焦點

今年香港小姐面試一如既往吸引大量內地佳麗參加，當中25歲佳麗Loreli昨日（24日）現身TVB電視城時，因手拎名牌包包即成全場焦點，貴氣十足的打扮與自信步伐，令她成功搶盡風頭，成為本屆面試的話題人物之一。