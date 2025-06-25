香港小姐2025｜25歲內地佳麗豪氣現身港姐面試 手拎名牌包包成全場焦點
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今年香港小姐面試一如既往吸引大量內地佳麗參加，當中25歲佳麗Loreli昨日（24日）現身TVB電視城時，因手拎名牌包包即成全場焦點，貴氣十足的打扮與自信步伐，令她成功搶盡風頭，成為本屆面試的話題人物之一。
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香港小姐2025｜Loreli一句重口音回應引網民爆笑討論
面對記者提問來自哪裡時，Loreli以明顯重口音回應：「喺嗰邊嚟！」語氣生硬又帶點尷尬，隨即成為網民討論話題。有網民笑言：「聽完都唔知佢邊度人！」、「咁重口音，港姐要求要唔要再高啲？」
社交平台晒環遊世界生活 豪氣背景大起底
Loreli早前於社交平台晒出收到港姐面試通知，她平日亦經常在社交平台分享環遊世界的生活照，手上的名牌包包、奢華旅程成為眾人焦點。她的生活盡顯富貴，引起網民紛紛猜測其家世背景。而Loreli的豪氣形象及重口音回應令她成為今屆港姐面試的焦點人物，有人欣賞她的自信與貴氣，認為她為港姐帶來新鮮感；不過亦有人質疑其參賽動機及語言能力：「呢啲係真千金定炒作？」、「咁有錢點解要選港姐？」。
撰文：東地娛樂圖片來源：TVB娛樂新聞台、小紅書@水母蛋糕資料或影片來源：原文刊於新假期