香港小姐2025｜「岳飛後人」岳凡荻爆肚演技獲大讚 騷半鹹淡廣東話被謝寧精準點評
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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，賽前曾自稱係「岳飛後人」嘅8號岳凡荻（Fandi）
香港小姐2025｜「岳飛後人」岳凡荻
8號岳凡荻（Fandi）因在首輪面試時自稱係「岳飛後人」，超有來頭身份令唔少網民都對佢十分好奇！雖然岳凡荻僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已有一定成績，謝寧聽完她說話後亦不禁讚歎：「咁你再一個月後應該ok㗎喇！」
香港小姐2025｜岳凡荻爆肚演技獲大讚
語文能力獲讚的岳凡荻，在挑戰《溏心風暴》經典場面時亦表現出色，除與鄧智堅對戲零怯場，更靈活「爆肚」，面對堅叔突如其來的手指，岳凡荻霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」成功笑翻全場，更獲堅叔大讚「眼神好定」。
|編號
|姓名
|英文名
|年齡
|MBTI
|MBTI性格說明
|1
|李尹嫣
|Victoria
|21歲
|ESFP
|外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
|2
|甘詠寧
|Phoebe
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|3
|蔡華英
|Emily
|23歲
|INTP
|邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
|4
|莫凡
|Molly
|25歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|5
|曾閱瑤
|Elysia
|21歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
|6
|朱文慧
|Teresa
|23歲
|ISFJ
|溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
|7
|施宇琪
|Angela
|26歲
|ENTJ
|果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
|8
|岳凡荻
|Fandi
|23歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|9
|陳詠詩
|Stacey
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|10
|文雅儀
|Tamson
|26歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|11
|梁倩萱
|Barbie
|27歲
|ESFJ
|友善、熱心、重視和諧與人際關係
|12
|庄靜璟
|Vivian
|26歲
|INFP
|內向、理想主義，重視價值觀與創意
|13
|袁文靜
|Jane
|27歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|14
|何詠多
|Alison
|20歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
撰文：TVB圖片來源：TVB、ig@misshkpageant資料或影片來源：原文刊於新假期