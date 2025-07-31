香港小姐2025｜「岳飛後人」岳凡荻爆肚演技獲大讚 騷半鹹淡廣東話被謝寧精準點評

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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，賽前曾自稱係「岳飛後人」嘅8號岳凡荻（Fandi）

香港小姐2025｜「岳飛後人」岳凡荻

8號岳凡荻（Fandi）因在首輪面試時自稱係「岳飛後人」，超有來頭身份令唔少網民都對佢十分好奇！雖然岳凡荻僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已有一定成績，謝寧聽完她說話後亦不禁讚歎：「咁你再一個月後應該ok㗎喇！」

香港小姐2025 岳飛後人 自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻同樣係話題佳麗之一，雖然佢僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已經有一定成績。（圖片來源：TVB）
自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻同樣係話題佳麗之一，雖然佢僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已經有一定成績。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 岳飛後人 （圖片來源：ig@misshkpageant）
（圖片來源：ig@misshkpageant）

香港小姐2025｜岳凡荻爆肚演技獲大讚

語文能力獲讚的岳凡荻，在挑戰《溏心風暴》經典場面時亦表現出色，除與鄧智堅對戲零怯場，更靈活「爆肚」，面對堅叔突如其來的手指，岳凡荻霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」成功笑翻全場，更獲堅叔大讚「眼神好定」。

香港小姐2025 岳飛後人 岳凡荻在節目中仲會與鄧智堅重現《溏心風暴》經典場面，Fandi零怯場之餘，就算面對堅叔突然其來的手指，亦超淡定霸氣爆肚回應！（圖片來源：TVB）
岳凡荻在節目中仲會與鄧智堅重現《溏心風暴》經典場面，Fandi零怯場之餘，就算面對堅叔突然其來的手指，亦超淡定霸氣爆肚回應！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 岳飛後人 幾位師姐睇到齊齊爆笑！（圖片來源：TVB）
幾位師姐睇到齊齊爆笑！（圖片來源：TVB）
編號 姓名 英文名 年齡 MBTI MBTI性格說明
1 李尹嫣 Victoria 21歲 ESFP 外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
2 甘詠寧 Phoebe 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
3 蔡華英 Emily 23歲 INTP 邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
4 莫凡 Molly 25歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
5 曾閱瑤 Elysia 21歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統
6 朱文慧 Teresa 23歲 ISFJ 溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
7 施宇琪 Angela 26歲 ENTJ 果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
8 岳凡荻 Fandi 23歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
9 陳詠詩 Stacey 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
10 文雅儀 Tamson 26歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
11 梁倩萱 Barbie 27歲 ESFJ 友善、熱心、重視和諧與人際關係
12 庄靜璟 Vivian 26歲 INFP 內向、理想主義，重視價值觀與創意
13 袁文靜 Jane 27歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
14 何詠多 Alison 20歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統

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撰文：TVB圖片來源：TVB、ig@misshkpageant資料或影片來源：原文刊於新假期

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