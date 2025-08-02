港姐2025檳城直擊｜7號施宇琪備戰泳裝爆汗日跑10公里！同場佳麗驚爆佛系減肥法：靠出汗！

《2025香港小姐競選》14位候選佳麗日前已飛抵馬來西亞檳城進行外景拍攝，昨日（8月1日）即換上純白仙氣長裙於海邊亮相，畫面極度唯美青春！不過鏡頭背後卻暗流洶湧，為備戰3日後的泳衣環節，佳麗們的減肥方法極端分化，有熱門佳麗自爆即使行程緊密仍堅持地獄式操練，亦有佳麗竟採取「佛系減肥法」，奇招震驚全場，究竟誰的策略更勝一籌？