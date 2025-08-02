港姐2025檳城直擊｜7號施宇琪備戰泳裝爆汗日跑10公里！同場佳麗驚爆佛系減肥法：靠出汗！
廣告
《2025香港小姐競選》14位候選佳麗日前已飛抵馬來西亞檳城進行外景拍攝，昨日（8月1日）即換上純白仙氣長裙於海邊亮相，畫面極度唯美青春！不過鏡頭背後卻暗流洶湧，為備戰3日後的泳衣環節，佳麗們的減肥方法極端分化，有熱門佳麗自爆即使行程緊密仍堅持地獄式操練，亦有佳麗竟採取「佛系減肥法」，奇招震驚全場，究竟誰的策略更勝一籌？
港姐檳城仙氣登場 袁偉豪劉佩玥領軍會見傳媒
14位候選佳麗前日（7月31日）在視帝袁偉豪及師姐劉佩玥帶領下，浩浩蕩蕩出發前往檳城。昨日（8月1日）隨即展開緊密拍攝，走訪市政廳、鐘樓及姓周橋等名勝。大會發布的官方照片中，可見眾佳麗穿上清純的白色少女長裙，在海邊進行拍攝，盡顯青春氣息。雖然天氣炎熱，但佳麗們表現專業，大熱之一的9號陳詠詩興奮表示：「好興奮可以喺度一齊拍攝，同埋見到啲美景」。眾人亦聯同兩位主持接受當地傳媒訪問，場面相當熱鬧，完全融入當地氣氛。
7號施宇琪備戰泳裝日跑10公里！自爆地獄式減肥法
距離泳裝拍攝只剩三天，一眾佳麗均表示正為減磅作最後衝刺，當中賽前已成功激減14KG的7號熱門佳麗施宇琪，其毅力更是驚人！她受訪時坦言，即使外景拍攝工作再辛苦，依然會堅持每日跑步的習慣，實行地獄式操練谷盡最佳狀態。她認真表示：「我嚟之前每日都會跑 10 公里，希望可以減肥，不過仲有幾日，我儘量啦！」同場亦有其他佳麗積極備戰，2號甘詠寧透露會主攻平板支撐，而13號袁文靜則選擇到健身房加操，務求以最完美體態示人。
朱文慧梁倩萱驚爆佛系減肥法 全靠檳城天氣幫手？
當有佳麗選擇揮灑汗水積極操練時，6號朱文慧及11號梁倩萱卻選擇「佛系減肥」，其獨特見解令人意想不到！朱文慧笑言希望靠檳城的炎熱天氣幫助瘦身，她直言：「我希望馬來西亞熱啲，我哋可以直接出多啲汗，睇落去會瘦啲。」而梁倩萱亦有類似看法，認為高溫會加速水份流失，變相達到減肥效果：「知道檳城會比較熱，所以應該都會流失好多水份，應該自自然然都會減到少少肥。」這種「躺平式」的減肥策略與其他佳麗的積極備戰形成強烈對比，引起關注。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期