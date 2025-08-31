香港小姐2025︱三甲及最上鏡小姐出爐 大熱陳詠詩成功奪冠
三甲名單：
大熱陳詠詩奪冠軍：從體育場到選美舞台
本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩（Stacey）無論背景與即場表演都令人眼前一亮。陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的Phd課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容， 節奏、平衡感兼備之餘，並全程掛著超級甜美笑容，相當吸引，難怪贏得全場掌聲！
博士生身份
Stacey目前正在修讀博士課程，是本屆港姐競選中學歷最高的佳麗。這一身份不僅為她增添了濃厚的書卷氣，也讓公眾對她的內涵與談吐抱有極高期待。在娛樂圈中，「女博士」的標籤極其罕有，這也成為她獨一無二的記憶點。
海外名校學習經歷
Stacey的學術履歷含金量極高。她於2018年赴美升學，成功入讀加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。完成學士學位後，她再接再厲，考入位於紐約的常春藤盟校——哥倫比亞大學（Columbia University），攻讀科技管理碩士課程，並於今年五月順利畢業。值得一提的是，這兩所大學在全球學術界都享有盛譽，根據最新的2026年QS世界大學排名，加州大學柏克萊分校高踞全球第17名，而哥倫比亞大學亦位列全球第38名。能夠在這樣的頂級學府完成學業，足見其學術能力非凡。
藝術體操代表隊經歷
Stacey的體操之路始於3歲，最初接觸的是平衡木、跳馬等競技體操項目。後來，據她自己所言，因為「愛美」，被藝術體操的優雅和美感所吸引，轉而專攻藝術體操。憑藉出色的天賦和不懈的努力，她在10歲時便成功入選香港藝術體操代表隊，並在13歲時，正式成為香港體育學院的精英運動員之一。為了追逐夢想，她付出了驚人的努力，每週訓練時間超過20小時，在學業與訓練之間尋找平衡。
重要比賽成績與獎項
汗水終將澆灌出成功的花朵。Stacey的努力沒有白費，她在本地賽事中取得了輝煌的成就。她曾於2012年至2015年，連續多年榮獲全港藝術體操公開賽的個人全能項目第一名，展現了在該領域的絕對實力。此外，她更獲得中國香港體操總會頒發的「傑出運動員」獎項，這是對她多年付出的最高肯定。2017年，她還曾與隊友一同前往日本進行集訓，不斷提升技藝。
媒體評價與網民反應
正是因為她在面試中的出色表現，特別是她那極具感染力的陽光笑容，讓現場媒體驚呼與前港姐冠軍劉佩玥（Moon）有幾分神似，因此當場為她冠上了「翻版劉佩玥」的稱號。這個稱號迅速在網絡上傳播開來，成為她最具辨識度的標籤，網民紛紛稱讚她有冠軍相。此外，也有人認為她深邃的輪廓和精緻的五官，帶有混血感，驟眼看與另一位前華姐冠軍廖碧兒亦有幾分相似。
亞軍施宇琪 Angela
7號佳麗施宇琪（Angela）的出現，無疑將「學霸」的標準提升至一個全新的維度。這位年僅26歲的中英混血兒，甫登場便憑藉其驚人的履歷成為全城焦點。她不僅是IB狀元、劍橋大學一級榮譽畢業生，更是一位現職股票期權交易員，同時在社交平台「小紅書」上坐擁超過15萬粉絲。為了參選，她以驚人毅力激減14公斤，更被話題人物林作冠以「串嘴狀元劍橋女」的稱號。施宇琪的故事，不僅僅是一位選美佳麗的背景介紹，更是一位現代女性如何憑藉智慧、決心與毅力，在多個領域中追求卓越的真實寫照。
施宇琪背景介紹：智慧與魅力的結合體
現年27歲的施宇琪（Angela），正處於人生閱歷與青春活力完美結合的黃金年齡。在投身選美之前，施宇琪已在競爭激烈的金融界打滾五年，現職為一名股票期權交易員。這份工作要求極高的抗壓能力、敏銳的市場觸覺和精準的數據分析能力。而支撐她駕馭這份高壓工作的，是她無可挑剔的學術背景。她中小學均就讀於香港頂尖名校，並以IB狀元的優異成績畢業。隨後，她成功考入世界頂級學府——英國劍橋大學，並最終以一級榮譽（First Class Honours）的卓越成績完成學業，是名副其實的「學霸天花板」。
減重歷程
在備戰過程中，最令人驚嘆的莫過於她成功減重14公斤（約30磅）的勵志故事。這背後是超乎常人想像的自律與堅持。她直言過程非常艱辛：「好辛苦，我每天除了吃雞胸，就是蔬菜和生果。」這份毅力不僅改變了她的外型，更彰顯了她強大的內心。當被問及選美結束後最想做什麼時，她露出了可愛的一面，笑言第一餐一定要吃香港地道的煲仔飯，這種反差萌也讓她的形象更加立體和親切。
IB狀元
施宇琪的「學霸」標籤含金量極高。IB（國際文憑大學預科課程）狀元的身份，證明了她在高中階段就已經具備了全面的知識體系、卓越的學術能力和國際化的視野，為她敲開世界頂級名校的大門奠定了基礎。
劍橋大學一級榮譽畢業
能夠入讀劍橋大學已是萬中無一，而以「一級榮譽」畢業，更是精英中的精英。這個榮譽代表著她在整個大學生涯中，學業成績始終名列前茅，是對她智慧與勤奮的最高肯定。
數學與經濟學背景
施宇琪的學術路徑充滿了戰略性思考。她曾在五年前的電視訪問中透露，自己最初在劍橋主修的是被譽為「學科之母」的數學系。然而，在一次暑假於頂級投行高盛（Goldman Sachs）實習後，她發現自己對經濟世界的運作更感興趣，於是毅然決定轉讀經濟系，並專攻「博弈論」（Game Theory）——一門研究決策者之間策略互動的學科。這段經歷不僅體現了她的學術能力，更展現了她勇於探索和清晰的職業規劃。她回憶當年考入劍橋數學系的過程，可謂過五關斬六將。在面試過關後，還需應付一場長達三小時的筆試，從12條艱深的數學題中選答6條，內容涵蓋純數學、物理數學及機率統計，全面考驗學生的邏輯推理與應用能力。
小紅書粉絲數量
在專業領域之外，施宇琪早已是一位成功的社交媒體影響者。她在內地流行的社交平台「小紅書」上，以分享知識、生活和見解，吸引了超過15萬名粉絲的追蹤，影響力不容小覷。
社交媒體影響力
作為一名網紅，她懂得如何與公眾溝通，建立個人品牌。這種能力讓她在參選初期便能迅速累積人氣，將線上粉絲轉化為線下支持者。她既能分享高深的金融知識，也能展現貼地的生活日常，這種多面性正是她魅力的來源。
季軍袁文靜
13 號袁文靜 Jane 的正職是在香港科技大學（HKUST）擔任項目經理（Program Manager）。科大作為世界頂尖的研究型大學，其工作環境對專業能力和溝通協調技巧有著極高要求。能夠在這樣的機構中擔任管理職位，足以證明袁文靜出色的組織能力和專業素養。此外，她還透露自己曾於兩年前兼職教授經濟學，將深厚的學術知識轉化為育人經驗，展現了她學以致用的一面。
學習廣東話的經歷
出身於上海的袁文靜，來到香港僅約四個月。面對全新的語言環境，她沒有絲毫畏懼，反而積極努力地學習廣東話。在公開場合，她坦誠自己仍在學習階段，這種謙虛和努力的態度贏得了不少香港觀眾的好感。
追看《愛‧回家之開心速遞》
為了更快地掌握地道廣東話和了解本土文化，袁文靜選擇了一個非常「貼地」的方法——追看TVB的處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》。這部劇集因其生活化的對白和緊貼社會熱點的劇情，成為許多人學習廣東話的趣味教材。袁文靜的這一選擇，不僅展現了她的聰明，也讓她與香港市民的距離拉近了不少。
多元化的工作經驗
袁文靜自稱同時兼顧三份工作，這種驚人的精力分配能力，是她強大學習和適應能力的最佳證明。從世界頂尖大學的項目經理，到兼職經濟學導師，再到如今參選香港小姐，她在不同領域之間自如切換，每一次的跨界都展現了她快速學習新知識、適應新環境的超卓能力。
李尹嫣榮獲友誼小姐兼最上鏡小姐
李尹嫣（Victoria） 憑藉其出眾的音樂才華和獨特的舞台魅力，從一眾佳麗中脫穎而出，成為今屆賽事的焦點人物之一。要深入了解這位備受關注的新星。
年齡及學歷
年僅21歲的李尹嫣（Victoria），正值青春年華，渾身散發著活力與自信。與近年來許多高學歷港姐佳麗一樣，她的學術背景同樣亮眼。Victoria現時正在英國一所大學修讀音樂本科學位，遠赴重洋追求自己的音樂夢想。在英國接受系統性的音樂教育，不僅為她奠定了扎實的理論基礎，更開闊了她的國際視野，使其藝術風格融合了中西文化精髓。這段留學經歷，無疑是她個人履歷上濃墨重彩的一筆，也讓觀眾對她在比賽中的表現抱有更高期望。
《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》
最令人矚目的，莫過於她曾登上香港樂壇的殿堂級舞台——紅磡香港體育館。Victoria曾參與《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》，並與香港資深實力派歌手羅敏莊同台演出。盧國沾是香港樂壇的傳奇詞人，其作品演唱會的份量舉足輕重。能夠在如此盛大的場合，與前輩同台獻技，對當時仍是學生的Victoria來說，不僅是一份極大的榮譽，更是對她歌唱實力的高度肯定。這次「紅館經驗」，讓她在面對港姐競選的大場面時，顯得更加淡定和自信。
《聲秀》參賽經驗
為了實現成為歌手的夢想，李尹嫣一直積極尋找機會。她坦言自己曾報名參加TVB的大型歌唱選秀節目《聲秀》。雖然最終在66強階段止步，未能走到更遠，但這次參賽經歷對她而言意義非凡。透過《聲秀》的舞台，她首次親身體驗了電視台歌唱比賽的殘酷與挑戰，學會了如何在壓力下調整心態和發揮水準。這次寶貴的失敗經驗，成為了她成長的催化劑，讓她能以更成熟的心態，迎接香港小姐競選中更大的挑戰。