香港小姐2025︱三甲及最上鏡小姐出爐 大熱陳詠詩成功奪冠

今屆《2025香港小姐競選》決賽在8月31日（星期日）晚8時舉行，在14位候選佳麗中決出三甲冠亞季軍、最上鏡小姐等獎項。9號陳詠詩Stacey脫穎而出，榮獲冠軍。亞軍則由的7號施宇琪 Angela奪得，而14號袁文靜 Jane獲得季軍，此外，1號李尹嫣則榮獲友誼小姐兼最上鏡小姐。