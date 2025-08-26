香港小姐2025｜性感水著宣傳片率先睇 火辣身材三大派系逐個睇！
《香港小姐競選2025》將於本周日（31日）舉行總決賽，官方日前率先釋出最新宣傳片，一眾佳麗以泳裝亮相，大方展現完美曲線與青春魅力！以下就為大家分成三大組別，逐一細看今屆佳麗的亮點！
港姐2025水著照｜曲線女神組
今年港姐佳麗之中，不乏身材出眾、曲線突出的代表，包括2號甘詠寧（Phoebe）、3號蔡華英（Emily）、5號曾閱遙（Elysia）、8號岳凡荻（Fandi），以及12號庄靜璟（Vivian）。當中，12號庄靜璟（Vivian）早在首輪面試時，已憑火辣身材引起網民熱議，今次以泳裝亮相依然魅力四射，成為全場焦點之一；「岳飛後人」8號岳凡荻（Fandi）則大方展現結實腹肌線條，霸氣登場！
港姐2025水著照｜零贅肉零死角組
除了「曲線女神組」之外，今屆港姐同樣有唔少佳麗靠勤力操練練出馬甲線，包括4號莫凡（Molly）、7號施宇琪（Angela）、9號陳詠詩（Stacey）、11號梁倩萱（Barbie）及13號袁文靜（Jane）。其中被視為大熱門的前體操選手9號陳詠詩（Stacey）狀態大勇，結實腹部上的清晰馬甲線極度搶鏡，完美身形比例超搶鏡；另一大熱7號施宇琪（Angela）同樣表現不俗，早前為參選狠減14公斤，今次在預告片中繼續Fit爆登場！
港姐2025水著照｜甜美圓潤組
今屆港姐佳麗之中，亦有一批身形較為圓潤的代表，小小「肉肉感」反而增添幾分親切與可愛氣息，包括1號李尹嫣（Victoria）、6號朱文慧（Teresa）、10號文雅儀（Tamson）、以及14號何詠多（Alison）等，同樣以自然真我一面贏得觀眾注目。
