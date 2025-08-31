香港小姐2025｜一文睇清紅地毯造型 李芷晴超震撼視覺效果登場
《香港小姐競選2025》將於今晚舉行，除咗一眾佳麗嘅表現備受關注外，今晚率先進行嘅紅地毯盛況同樣係大家關注嘅焦點之一！以下將會為大家整理今晚嘅紅地毯造型，齊齊睇吓到底邊位最搶fo，同埋會唔會再現時裝災難！
香港小姐2025
1.《女神配對計劃》CP打頭陣 公開放閃
打頭陣出場嘅係大會司儀錢嘉樂、麥美恩、葉蒨文同埋GM曾展望！最吸睛一定係葉蒨文同曾展望呢對組合，兩人Sweet住出場已經閃爆全場，葉蒨文仲輕輕咁撓實曾展望手臂，即時甜到入心。
2.梁敏巧穿高衩裙上陣 陷走光邊緣
梁敏巧以港姐身份亮相紅地氈，著上一襲高衩長裙，行步之間衩位幾乎走光，差點「神秘三角位」失守，真係睇到人都緊張埋！
3.樂基兒裙擺險令導演簡耀宗跌倒
最上鏡小姐評判任達華、余安安、樂基兒同簡耀宗盛裝現身，星味十足！不過現場就發生咗段小插曲，導演簡耀宗唔小心踩到樂基兒嘅裙擺，差啲跌倒，好彩反應快即刻穩住，另一方面，任達華就盡顯紳士風度，全程好照顧身邊嘅余安安，仲細心幫手整理長裙。
4.李芷晴超震撼視覺效果登場
孖住何沛珈一齊上陣的李芷晴一登場就已經搶晒fo，有別於《愛回家》時密密實實嘅造型，李芷晴大解放上陣，狂騷「big爆」嘅視覺效果，勁有睇頭！
5.孖住古佩玲上陣 邵初更顯精緻優雅
網友曾指「任何人企喺塑素側邊都會顏值升級」，今晚就係經常被稱「顯老」嘅邵初，特別顯得Sharp醒。而古佩玲大Deep V禮服示人外，仲疑似真空上陣！
6.馮盈盈性感透膚造型 疑似真空上陣
以一身透膚造型登場嘅馮盈盈簡直係戰鬥力十足，除咗以大Deep V禮服示人外，仲疑似真空上陣，大方騷完美身材，全露背設計，性感爆燈！
7.郭柏妍罕有性感上陣
郭柏妍今晚以白色超閃禮服上陣，而且今晚嘅服裝仲超有睇頭，心口鏤空更顯性感，十分吸睛！
8.陳曉華戰鬥格騷完美身材
葉蒨文今晚以藍色戰鬥格禮服登場，藍色透紗下狂騷世一長腿，完全唔輸其他震撼上陣女藝人！
圖片來源：youtube@TVB娛樂電視台資料或影片來源：原文刊於新假期