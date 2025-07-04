香港小姐2025｜港姐第二輪入圍佳麗曝光 旗袍女曾參加ViuTV選秀節目《全民造星4》

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港姐2025第二輪面試名單終於曝光，多位備受矚目的佳麗成功晉級，當中包括被封為「翻版莊子璇」的Victoria、擁有驚人長腿的Belle，以及神似張曦雯的莫凡等，她們紛紛在社交媒體上報喜，引發網民熱烈討論。
香港小姐2025 翻版莊子璇 第二輪入圍佳麗曝光，翻版女神齊齊現身。（圖片來源：TVB）
第二輪入圍佳麗曝光，翻版女神齊齊現身。（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜首輪面試養眼組佳麗一覽！仲有「岳飛第35代後人」現身

翻版莊子璇首度回應網民質疑

現年22歲的陸凱殷Victoria，因外貌酷似前屆冠軍莊子璇而備受關注，面對網民不斷的比較和質疑，她終於在社交平台上作出回應。當記者追問她與莊子璇的相似度時，Victoria坦言，自己一時間不知如何回答，更直接詢問網民的看法。她的真誠回應獲得大批網民支持，不少人更讚她比莊子璇更美，為她的港姐之路打下強心針。

香港小姐2025 翻版莊子璇 22歲的陸凱殷Victoria，因外貌酷似前屆冠軍莊子璇而備受關注。（圖片來源：TVB）
22歲的陸凱殷Victoria，因外貌酷似前屆冠軍莊子璇而備受關注。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 翻版莊子璇 Victoria坦言，自己一時間不知如何回答，更直接詢問網民的看法。（圖片來源：小紅書@iiisviccc）
Victoria坦言，自己一時間不知如何回答，更直接詢問網民的看法。（圖片來源：小紅書@iiisviccc）

長腿Belle展示驚人軟骨功

24歲的譚可兒Belle以一雙修長美腿聞名，經常在社交媒體分享性感照片。作為專業舞蹈生的她，最近更在社交平台上展示了一系列高難度舞蹈動作，驚人的軟骨功令網民嘆為觀止。Belle不時練舞的她，相信在港姐才藝表演環節定能大放異彩，展現與眾不同的舞蹈實力。

香港小姐2025 翻版莊子璇 24歲的譚可兒Belle以一雙修長美腿聞名。（圖片來源：TVB）
24歲的譚可兒Belle以一雙修長美腿聞名。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 翻版莊子璇 （圖片來源：小紅書@譚可兒 belle）
（圖片來源：小紅書@譚可兒 belle）
香港小姐2025 翻版莊子璇 作為專業舞蹈生的她，最近更在社交平台上展示了一系列高難度舞蹈動作。（圖片來源：小紅書@譚可兒 belle）
作為專業舞蹈生的她，最近更在社交平台上展示了一系列高難度舞蹈動作。（圖片來源：小紅書@譚可兒 belle）
香港小姐2025 翻版莊子璇 驚人的軟骨功令網民嘆為觀止。（圖片來源：小紅書@譚可兒 belle）
驚人的軟骨功令網民嘆為觀止。（圖片來源：小紅書@譚可兒 belle）

神似張曦雯佳麗粵語成弱點

被指貌似女神張曦雯的25歲莫凡在首輪面試時表現低調，但其高挑身材和精緻五官令人印象深刻。然而，她的粵語能力成為最大弱點，自己亦坦承廣東話不夠好，正努力學習改善。莫凡在社交媒體上分享學習粵語的心路歷程，展現正能量態度，希望透過港姐比賽提升語言能力。

香港小姐2025 翻版莊子璇 被指貌似女神張曦雯的莫凡。（圖片來源：TVB）
被指貌似女神張曦雯的莫凡。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 翻版莊子璇 她的粵語能力成為最大弱點，自己亦坦承廣東話不夠好，正努力學習改善。（圖片來源：小紅書@molfanly_）
她的粵語能力成為最大弱點，自己亦坦承廣東話不夠好，正努力學習改善。（圖片來源：小紅書@molfanly_）
香港小姐2025 翻版莊子璇 （圖片來源：小紅書@molfanly_）
（圖片來源：小紅書@molfanly_）
香港小姐2025 翻版莊子璇 （圖片來源：小紅書@molfanly_）
（圖片來源：小紅書@molfanly_）
香港小姐2025 翻版莊子璇 莫凡經常會去做Gym。（圖片來源：小紅書@molfanly_）
莫凡經常會去做Gym。（圖片來源：小紅書@molfanly_）

旗袍女私下仙氣十足

首日面試因穿著粉藍色旗袍而備受注目的23歲陳曉藍，私下打扮原來更加仙氣。她在社交媒體分享的露肩花朵照片清新可人，與旗袍造型形成強烈對比，展現多變的個人風格。此外，陳曉藍更參加過ViuTV選秀節目《全民造星4》，令網民對她的真實面貌更加好奇。

香港小姐2025 翻版莊子璇 陳曉藍首日面試因穿著粉藍色旗袍而備受注目。（圖片來源：TVB）
陳曉藍首日面試因穿著粉藍色旗袍而備受注目。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 翻版莊子璇 陳曉藍更參加過ViuTV選秀節目《全民造星4》。（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
陳曉藍更參加過ViuTV選秀節目《全民造星4》。（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
香港小姐2025 翻版莊子璇 她在社交媒體分享的露肩花朵照片清新可人。（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
她在社交媒體分享的露肩花朵照片清新可人。（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
香港小姐2025 翻版莊子璇 私下也會著旗袍。（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
私下也會著旗袍。（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
香港小姐2025 翻版莊子璇 （圖片來源：IG@0lam._.mal0）
（圖片來源：IG@0lam._.mal0）
香港小姐2025 翻版莊子璇 首輪面試時被網民指撞樣葉劉。（圖片來源：Facebook@環球膠報）
首輪面試時被網民指撞樣葉劉。（圖片來源：Facebook@環球膠報）

圖片來源：TVB、小紅書@iiisviccc、小紅書@譚可兒 belle、小紅書@molfanly_、IG@0lam._.mal0資料或影片來源：原文刊於新假期

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