香港小姐2025｜港姐第二輪入圍佳麗曝光 旗袍女曾參加ViuTV選秀節目《全民造星4》
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港姐2025第二輪面試名單終於曝光，多位備受矚目的佳麗成功晉級，當中包括被封為「翻版莊子璇」的Victoria、擁有驚人長腿的Belle，以及神似張曦雯的莫凡等，她們紛紛在社交媒體上報喜，引發網民熱烈討論。
香港小姐2025｜首輪面試養眼組佳麗一覽！仲有「岳飛第35代後人」現身
翻版莊子璇首度回應網民質疑
現年22歲的陸凱殷Victoria，因外貌酷似前屆冠軍莊子璇而備受關注，面對網民不斷的比較和質疑，她終於在社交平台上作出回應。當記者追問她與莊子璇的相似度時，Victoria坦言，自己一時間不知如何回答，更直接詢問網民的看法。她的真誠回應獲得大批網民支持，不少人更讚她比莊子璇更美，為她的港姐之路打下強心針。
長腿Belle展示驚人軟骨功
24歲的譚可兒Belle以一雙修長美腿聞名，經常在社交媒體分享性感照片。作為專業舞蹈生的她，最近更在社交平台上展示了一系列高難度舞蹈動作，驚人的軟骨功令網民嘆為觀止。Belle不時練舞的她，相信在港姐才藝表演環節定能大放異彩，展現與眾不同的舞蹈實力。
神似張曦雯佳麗粵語成弱點
被指貌似女神張曦雯的25歲莫凡在首輪面試時表現低調，但其高挑身材和精緻五官令人印象深刻。然而，她的粵語能力成為最大弱點，自己亦坦承廣東話不夠好，正努力學習改善。莫凡在社交媒體上分享學習粵語的心路歷程，展現正能量態度，希望透過港姐比賽提升語言能力。
旗袍女私下仙氣十足
首日面試因穿著粉藍色旗袍而備受注目的23歲陳曉藍，私下打扮原來更加仙氣。她在社交媒體分享的露肩花朵照片清新可人，與旗袍造型形成強烈對比，展現多變的個人風格。此外，陳曉藍更參加過ViuTV選秀節目《全民造星4》，令網民對她的真實面貌更加好奇。
圖片來源：TVB、小紅書@iiisviccc、小紅書@譚可兒 belle、小紅書@molfanly_、IG@0lam._.mal0資料或影片來源：原文刊於新假期