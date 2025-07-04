香港小姐2025｜港姐第二輪入圍佳麗曝光 旗袍女曾參加ViuTV選秀節目《全民造星4》

港姐2025第二輪面試名單終於曝光，多位備受矚目的佳麗成功晉級，當中包括被封為「翻版莊子璇」的Victoria、擁有驚人長腿的Belle，以及神似張曦雯的莫凡等，她們紛紛在社交媒體上報喜，引發網民熱烈討論。