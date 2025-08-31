香港小姐2025︱葉蒨文主持表現超班 與曾展望相當默契同台放閃
首次擔任司儀 主持表現超班
初次做直播大尋司儀的Sophie，表現淡定、醒目，講對白清晰，識得準確望鏡頭，訪問評判有禮又有交流 ，就算無對白都十分精靈做足反應，「絕對唔似第一次做直播大Show司儀」。
超甜CP同台放閃
今屆決賽的司儀陣容星光熠熠，除了錢嘉樂、麥美恩、阮兆祥等資深主持外，最令人驚喜的是近日憑熱播綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升的「超甜CP」曾展望GM和葉蒨文Sophie，現場麥美恩都表示二人繼續用公司資源拍拖，錢嘉樂更大爆：「講嘢小心啲，我收到風，在座兩位係獎門人（曾志偉）欽點嘅。」而GM則回應：「唔係欽點，其實係指點我哋，叫我哋叫兩個司儀界之星…之光學習！」而網民對於這對CP亦十分受落，不過也有人指，葉蒨文一個已艷壓全場佳麗，反問：「點解當年連決賽都入唔到？」
憑實力追貼冠軍馮盈盈
得知兩位同台，網友當然超期待，亦有人替葉蒨文回歸港姐舞台感到高興，皆因葉蒨文以參選 《2016香港小姐競選》入行，近年人氣越嚟越勁成為女神，知名度不輸當年同屆冠軍嘅馮盈盈，相當勵志！
葉蒨文16年港姐訪問片段出土
葉蒨文以參選 《2016香港小姐競選》入行。參選當時被封為「縮水廖碧兒」的葉蒨文，在首次見傳媒已經表現得非常淡定又有自信，一出場就即刻擺曬Pose。當被問到會否感到緊張時，葉蒨文就淡定回應道：「今次雖然有淘汰賽，但我都覺得唔算係好緊張，因為我覺得我嘅優勢就係我心態非常好，都係努力做到最好就得。」
高EQ回應容羨媛奇怪問題
另一訪問片段中，可見早前已經離巢的容羨媛在訪問馮盈盈和葉蒨文等人。容羨媛問到葉蒨文「你嗰名好特別，叫葉蒨文，令大家都好關注」葉蒨文聽完問題雖然一臉尷尬，但都高EQ回應名字的來源：「其實係我媽咪好鐘意葉蒨文，所以先會幫我改呢個名。」
8年後與天后葉蒨文終極合照
時隔8年，以師姐身份出席上週日《2024香港小姐競選決賽》的葉蒨文，終於同天后葉蒨文Sally見面，兩人更合照留念。葉蒨文Sophie在IG留言指：「其實今晚港姐決賽贏嗰個係我因為我成功同葉蒨文合照。#我個膊頭同開咗光冇分別 #佢好Nice~~ #榮幸感動激動興奮開心 #同名同姓 #世界上的另一個我」。
網民好奇想知Sophie點介紹自己 本人親解
這張合照引起網民熱烈的討論，並表示「終於見到這一刻」「兩個我都鐘意」「世紀同台」「當葉倩文與上葉倩文」「共同都是超級美女」網民對於兩位同名的葉蒨文相遇感到十分有趣，特別是她們都以「S」開頭的英文名字。當被問及如何介紹自己給Sally時，Sophie回答說：「問佢可唔可以同佢影張相，我都係叫葉蒨文，之後我都唔記得緊張到講咗大堆嘢。」這段趣事不僅讓人會心一笑，也讓這次的香港小姐競選決賽增添了不少話題。