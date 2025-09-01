26歲港姐冠軍陳詠詩一家美人胚子基因強大 媽咪狀態凍齡完全唔輸蝕
昨晚決賽大熱奪冠 陳詠詩泳裝環節馬甲線盡現
2025年度香港小姐競選總決賽昨晚圓滿落幕，賽前大熱人馬、26歲的陳詠詩（Stacey Chan）在萬眾矚目下順利登上冠軍寶座，亞軍及季軍則分別由施宇琪和袁文靜奪得。陳詠詩在整個比賽過程中表現淡定，尤其在泳裝問答環節，其長期運動練成的緊實線條和清晰可見的馬甲線，令全場眼前一亮，贏盡評判和觀眾分數。她自參選以來，就因其超卓學歷而備受關注，如今大熱姿態勝出，可謂實至名歸，但原來她更驚人的背景，在賽後才被一一揭曉。
陳詠詩超狂背景起底 竟是米業大亨曾孫女
陳詠詩奪冠後，其顯赫家世亦隨之曝光，原來她是已故米業大亨、大慈善家陳瑞祺的後人。有網民翻出她早前在個人Instagram上分享的一張限時動態，相中是曾祖父陳瑞祺的銅像，她以英文寫道自己正在認識家族歷史，並對曾祖父的經歷深感敬佩。她提及曾祖父當年由新會徒步來港，白手興家創立米業生意，更一生熱心公益，在中國各地捐錢建校，為無數貧困孩子提供教育機會。這段家族歷史曝光後，不少網民驚嘆陳詠詩不僅是學霸，更是出身名門的大家閨秀，背景實在太強大。
一家美人胚子基因強大
陳詠詩在賽後訪問中透露，爸爸和妹妹這晚都有親身到場支持，特別是妹妹更是前一天才從美國飛回來，就是為了見證這個重要時刻。從現場照片可以看到，陳詠詩一家人的顏值都相當高，網民更笑言「妹妹坐後面都自帶光芒」，可見這個家族的基因真的很強大。陳詠詩不只遺傳了父母的美貌，更重要的是遺傳了他們對家庭的重視和對彼此的愛護。而陳詠詩亦曾在社交平台分享過媽媽的合照，可見陳媽媽keep得勁好，狀態凍齡，完全不輸港姐冠軍的女兒。
陳詠詩文武雙全 13歲已成精英運動員
除了顯赫家世與頂尖學歷，陳詠詩的運動生涯同樣出色得令人咋舌。原來她早在10歲時已加入香港藝術體操代表隊，13歲更獲選為香港體育學院的精英運動員，並在2012至2015年間，連續奪得全港藝術體操公開賽的個人全能項目第一名，是名副其實的體壇精英。在運動場上揮灑汗水之餘，她的學業也從未鬆懈，先後於美國加州大學柏克萊分校及哥倫比亞大學修讀，現正攻讀博士課程。這種「文武雙全」的完美履歷，讓網民直呼「屈機」，認為她奪冠是無可爭議。