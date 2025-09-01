26歲港姐冠軍陳詠詩一家美人胚子基因強大 媽咪狀態凍齡完全唔輸蝕

昨晚（31/8）2025年度香港小姐決賽圓滿結束，26歲博士生陳詠詩（Stacey Chan）憑藉完美學歷及健美體態大熱奪冠，場面激動人心。當晚她憑藉清晰馬甲線在泳裝環節搶盡風頭，但賽後其更驚人的家世背景及運動員史被極速起底，究竟這位冠軍有多「屈機」？