港姐2025決賽前夕 大熱佳麗9號陳詠詩驚現老鼠仔搶鏡 7號施宇琪晚裝Look展示驕人身段

全城矚目的《2025香港小姐競選決賽》將於本周日（31日）晚盛大舉行，賽前氣氛已趨白熱化！大會昨日（25日）深夜釋出最新宣傳片及佳麗跳舞挑戰影片，當中熱門之一的9號陳詠詩竟大晒驚人「老鼠仔」及超強擘腿功，畫面極具衝擊力；而7號施宇琪與12號庄靜璟亦以華麗晚裝盡顯驕人身材，決賽前哨戰經已火花四濺，究竟誰能先聲奪人？