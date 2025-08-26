港姐2025決賽前夕 大熱佳麗9號陳詠詩驚現老鼠仔搶鏡 7號施宇琪晚裝Look展示驕人身段

全城矚目的《2025香港小姐競選決賽》將於本周日（31日）晚盛大舉行，賽前氣氛已趨白熱化！大會昨日（25日）深夜釋出最新宣傳片及佳麗跳舞挑戰影片，當中熱門之一的9號陳詠詩竟大晒驚人「老鼠仔」及超強擘腿功，畫面極具衝擊力；而7號施宇琪與12號庄靜璟亦以華麗晚裝盡顯驕人身材，決賽前哨戰經已火花四濺，究竟誰能先聲奪人？

港姐決賽宣傳片曝光 7號施宇琪12號庄靜璟晚裝搶閘

隨著決賽夜進入倒數階段，14位候選佳麗已進入最佳作戰狀態。在官方最新發布的宣傳片中，一眾佳麗穿上華麗晚裝，展現出連月來密集訓練的成果，美態動人。影片所見，眾人狀態大勇，其中被視為熱門的7號施宇琪Angela及12號庄靜璟Vivian尤其亮眼，她們在鏡頭前自信十足，完美駕馭設計剪裁大膽的晚裝，驕人身段表露無遺，散發出強大氣場，率先在視覺上給予觀眾極大震撼，被看好能在決賽當晚的時裝環節中脫穎而出，爭奪重要獎項。

9號陳詠詩舞鬥晒老鼠仔 11號13號奇招吸睛

除了華麗的宣傳片，大會亦在社交平台發布了佳麗們的「即興跳舞挑戰」短片，讓觀眾一窺她們私下活潑一面，而戰況同樣激烈！前體操運動員、9號大熱佳麗陳詠詩表現最為搶眼，完全拋開港姐包袱，在鏡頭前大晒超強擘腿功，一字馬功架十足，更令人驚訝的是她同時展示出結實的二頭肌「老鼠仔」，展現出驚人的柔軟度和力量，成功製造話題。另外，11號梁倩萱則以可愛的「貓咪手」舞姿賣萌，而13號袁文靜則靠著充滿活力的「舞動的馬尾」成功搶鏡，各人奇招盡出，務求在決賽前加深觀眾印象。

香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 （圖片來源：TVB）
