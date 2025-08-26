港姐2025決賽前夕 大熱佳麗9號陳詠詩驚現老鼠仔搶鏡 7號施宇琪晚裝Look展示驕人身段
全城矚目的《2025香港小姐競選決賽》將於本周日（31日）晚盛大舉行，賽前氣氛已趨白熱化！大會昨日（25日）深夜釋出最新宣傳片及佳麗跳舞挑戰影片，當中熱門之一的9號陳詠詩竟大晒驚人「老鼠仔」及超強擘腿功，畫面極具衝擊力；而7號施宇琪與12號庄靜璟亦以華麗晚裝盡顯驕人身材，決賽前哨戰經已火花四濺，究竟誰能先聲奪人？
港姐決賽宣傳片曝光 7號施宇琪12號庄靜璟晚裝搶閘
隨著決賽夜進入倒數階段，14位候選佳麗已進入最佳作戰狀態。在官方最新發布的宣傳片中，一眾佳麗穿上華麗晚裝，展現出連月來密集訓練的成果，美態動人。影片所見，眾人狀態大勇，其中被視為熱門的7號施宇琪Angela及12號庄靜璟Vivian尤其亮眼，她們在鏡頭前自信十足，完美駕馭設計剪裁大膽的晚裝，驕人身段表露無遺，散發出強大氣場，率先在視覺上給予觀眾極大震撼，被看好能在決賽當晚的時裝環節中脫穎而出，爭奪重要獎項。
9號陳詠詩舞鬥晒老鼠仔 11號13號奇招吸睛
除了華麗的宣傳片，大會亦在社交平台發布了佳麗們的「即興跳舞挑戰」短片，讓觀眾一窺她們私下活潑一面，而戰況同樣激烈！前體操運動員、9號大熱佳麗陳詠詩表現最為搶眼，完全拋開港姐包袱，在鏡頭前大晒超強擘腿功，一字馬功架十足，更令人驚訝的是她同時展示出結實的二頭肌「老鼠仔」，展現出驚人的柔軟度和力量，成功製造話題。另外，11號梁倩萱則以可愛的「貓咪手」舞姿賣萌，而13號袁文靜則靠著充滿活力的「舞動的馬尾」成功搶鏡，各人奇招盡出，務求在決賽前加深觀眾印象。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期