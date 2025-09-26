港姐冠軍陳詠詩再被孤立｜亞季軍私下密會頭貼頭合照 網民熱議港姐不和傳聞

《2025香港小姐競選》雖然已經圓滿落幕，但三甲之間的關係卻意外成為全城熱話！季軍袁文靜（Jane)近日在社交平台高調分享與亞軍施宇琪（Angela)在家中拍片的親密合照，兩人頭貼頭盡顯姊妹情深，唯獨不見出爐冠軍陳詠詩（Stacey)的身影，此舉瞬間引爆網民討論，令早前在決賽夜陳詠詩被佳麗集體冷落的傳聞再度甚囂塵上，究竟是無心之失還是另有內情？