港姐冠軍陳詠詩再被孤立｜亞季軍私下密會頭貼頭合照 網民熱議港姐不和傳聞
季軍袁文靜曬密照 亞軍施宇琪家中獨家聚會
港姐季軍袁文靜日前在社交平台分享未來一年的三大目標，包括鍛練肌肉線條、將小紅書粉絲數增至100,000，以及學好粵語。不過，帖文的最大亮點卻是她上載了一張到亞軍施宇琪家中作客的合照。相中兩人頭貼頭，施宇琪更抱著愛貓，看起來感情極好。袁文靜透露此行是為了拍攝影片，預告將在一周後播出。這次亞、季軍的私下溫馨聚會，卻因為冠軍陳詠詩的缺席，再度觸動了外界對於她們三人關係的敏感神經。
袁文靜千字文狂讚施宇琪 感謝港姐撮合好姊妹
袁文靜在帖文中更毫不吝嗇地大篇幅讚美施宇琪，字裡行間流露出對這位好姊妹的欣賞之情。她寫道：「第一眼會覺得Angela是氣場非常強大的人，講話很有觀點 ，一針見血 ，人非常謙遜且幽默，做事非常有規劃且嚴格自律 ，不論何時都不停學習進步，走路的時候都能讀道家哲學 ，驚呆了，我們倆人生觀價值觀都十分契合 ，還是要感謝香港小姐把我們聚在一起。」這段真情流露的告白，讓她們的深厚友誼表露無遺，卻也讓冠軍陳詠詩的「冇影」顯得更加耐人尋味。
決賽夜早見端倪 陳詠詩奪冠慘遭佳麗冷落
事實上，陳詠詩人緣欠佳的傳聞，早在決賽當晚已初見端倪。當宣佈賽果後，電視畫面捕捉到非常尷尬的一幕，大部分落選佳麗都興奮地蜂擁至季軍袁文靜身邊送上祝賀，場面極為熱鬧。相反，新任冠軍陳詠詩的寶座旁卻顯得異常冷清，只有零星一、兩位佳麗上前道賀。當時亞軍施宇琪見狀，曾數度主動擁抱陳詠詩，試圖化解尷尬，但仍難掩她被孤立的窘境，最後更要由陳詠詩主動起身與其他佳麗互動，場面一度十分僵硬。
友誼小姐不友誼 回應冠軍火辣照事件句句有骨
同屆港姐「最上鏡小姐」兼「友誼小姐」李尹嫣，曾被問及對冠軍陳詠詩火辣照事件的看法，當時她坦言支持陳詠詩的選擇，認為「佢自己影啲相，佢覺得冇問題，我哋都覺得都冇問題」，但強調如果是自己，「我諗呢世都唔會影呢啲相」，更笑說家人都說「呢一世都唔會再見到我會再擺3點式號相，只能喺港姐呢度先揾到」，可見李尹嫣的保守派立場與陳詠詩的現代女性主張形成鮮明對比。
網民熱議港姐不和傳聞 「人緣差係有原因」
袁文靜與施宇琪的私下聚會照片曝光後，迅速在網上討論區發酵，引發網民熱烈討論。許多網民將此事與決賽夜的冷清場面聯繫起來，認為陳詠詩被排擠的傳聞並非空穴來風。有網民留言直指：「冠軍總是一個人，看來人緣真的不太好。」更有網民直接在袁文靜的帖文下發問：「點解唔見冠軍陳詠詩嘅？」種種跡象讓港姐三甲不和的說法甚囂塵上，成為網民茶餘飯後的花生熱話。