香港小姐2025｜大熱陳詠詩4吋高踭鞋跳啦啦隊舞 高招拆解陳法蓉刁鑽問題獲大讚
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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，當中被視為大熱嘅9號陳詠詩更連環獲幾位師姐大讚！
香港小姐2025｜大熱陳詠詩4吋高踭鞋跳啦啦隊舞
本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩（Stacey）無論背景與即場表演都令人眼前一亮。陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的Phd課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容， 節奏、平衡感兼備之餘，並全程掛著超級甜美笑容，相當吸引，難怪贏得全場掌聲！
香港小姐2025｜陳詠詩輕鬆拆解陳法蓉刁鑽問題
除咗以4吋高踭鞋上陣跳啦啦隊舞超搶fo之外，陳詠詩另一亮點是，當陳法蓉尖銳提問其對於160 cm身高會否感到蝕底時，陳詠詩竟以簡單一招得體完美回應，令師姐們不敢大讚她是眾佳麗中最淡定大方一位。
香港小姐2025｜陳詠詩人氣急升排名連升3級
根據本周二（29 日）晚《東張西望》公布網絡最強人氣排名，現時排名最高五位佳麗依次為 7 號施 宇琪 Angela、9 號陳詠詩 Stacey、12 號庄靜璟 Vivian、2 號甘詠寧 Phoebe、及 1 號李尹嫣 Victoria，當中 2 號甘詠寧及 1 號李尹嫣更是首度打入五強。對比上周，陳詠詩由人氣排名榜第5位上升至本周嘅第2位，人氣完全唔可以睇少！
|編號
|姓名
|英文名
|年齡
|MBTI
|MBTI性格說明
|1
|李尹嫣
|Victoria
|21歲
|ESFP
|外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
|2
|甘詠寧
|Phoebe
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|3
|蔡華英
|Emily
|23歲
|INTP
|邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
|4
|莫凡
|Molly
|25歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|5
|曾閱瑤
|Elysia
|21歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
|6
|朱文慧
|Teresa
|23歲
|ISFJ
|溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
|7
|施宇琪
|Angela
|26歲
|ENTJ
|果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
|8
|岳凡荻
|Fandi
|23歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|9
|陳詠詩
|Stacey
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|10
|文雅儀
|Tamson
|26歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|11
|梁倩萱
|Barbie
|27歲
|ESFJ
|友善、熱心、重視和諧與人際關係
|12
|庄靜璟
|Vivian
|26歲
|INFP
|內向、理想主義，重視價值觀與創意
|13
|袁文靜
|Jane
|27歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|14
|何詠多
|Alison
|20歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
撰文：東方新地圖片來源：ig@misshkpageant、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期