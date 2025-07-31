香港小姐2025｜大熱陳詠詩4吋高踭鞋跳啦啦隊舞 高招拆解陳法蓉刁鑽問題獲大讚

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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，當中被視為大熱嘅9號陳詠詩更連環獲幾位師姐大讚！

香港小姐2025｜大熱陳詠詩4吋高踭鞋跳啦啦隊舞

本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩（Stacey）無論背景與即場表演都令人眼前一亮。陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的Phd課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容， 節奏、平衡感兼備之餘，並全程掛著超級甜美笑容，相當吸引，難怪贏得全場掌聲！

香港小姐2025 陳詠詩 9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮，首輪面試已經被視為大熱嘅佢，更會在節目上大騷拿手嘅啦啦隊舞！（圖片來源：TVB）
9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮，首輪面試已經被視為大熱嘅佢，更會在節目上大騷拿手嘅啦啦隊舞！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 陳詠詩就算腳踏4吋高踭鞋仍然表現從容，令在場嘅幾位師姐讚不絕口！（圖片來源：TVB）
陳詠詩就算腳踏4吋高踭鞋仍然表現從容，令在場嘅幾位師姐讚不絕口！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜陳詠詩輕鬆拆解陳法蓉刁鑽問題

除咗以4吋高踭鞋上陣跳啦啦隊舞超搶fo之外，陳詠詩另一亮點是，當陳法蓉尖銳提問其對於160 cm身高會否感到蝕底時，陳詠詩竟以簡單一招得體完美回應，令師姐們不敢大讚她是眾佳麗中最淡定大方一位。

香港小姐2025 陳詠詩 面對師姐陳法蓉問及會否對於160 cm身高感到蝕底時，陳詠詩就以簡單一招得體完美回應，令師姐們都大讚佢係眾多佳麗中最淡定嘅一位。（圖片來源：TVB）
面對師姐陳法蓉問及會否對於160 cm身高感到蝕底時，陳詠詩就以簡單一招得體完美回應，令師姐們都大讚佢係眾多佳麗中最淡定嘅一位。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 陳詠詩於首輪面試時就已經被網民封為大熱人選。（圖片來源：ig@misshkpageant）
陳詠詩於首輪面試時就已經被網民封為大熱人選。（圖片來源：ig@misshkpageant）

香港小姐2025｜陳詠詩人氣急升排名連升3級

根據本周二（29 日）晚《東張西望》公布網絡最強人氣排名，現時排名最高五位佳麗依次為 7 號施 宇琪 Angela、9 號陳詠詩 Stacey、12 號庄靜璟 Vivian、2 號甘詠寧 Phoebe、及 1 號李尹嫣 Victoria，當中 2 號甘詠寧及 1 號李尹嫣更是首度打入五強。對比上周，陳詠詩由人氣排名榜第5位上升至本周嘅第2位，人氣完全唔可以睇少！

香港小姐2025 陳詠詩 陳詠詩本周於「2025香港小姐網絡最強人氣排名」中上升至第2名。（圖片來源：ig@misshkpageant）
陳詠詩本周於「2025香港小姐網絡最強人氣排名」中上升至第2名。（圖片來源：ig@misshkpageant）
香港小姐2025 陳詠詩 陳詠詩上周於「2025香港小姐網絡最強人氣排名」中排名第5。（圖片來源：ig@misshkpageant）
陳詠詩上周於「2025香港小姐網絡最強人氣排名」中排名第5。（圖片來源：ig@misshkpageant）
編號 姓名 英文名 年齡 MBTI MBTI性格說明
1 李尹嫣 Victoria 21歲 ESFP 外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
2 甘詠寧 Phoebe 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
3 蔡華英 Emily 23歲 INTP 邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
4 莫凡 Molly 25歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
5 曾閱瑤 Elysia 21歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統
6 朱文慧 Teresa 23歲 ISFJ 溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
7 施宇琪 Angela 26歲 ENTJ 果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
8 岳凡荻 Fandi 23歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
9 陳詠詩 Stacey 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
10 文雅儀 Tamson 26歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
11 梁倩萱 Barbie 27歲 ESFJ 友善、熱心、重視和諧與人際關係
12 庄靜璟 Vivian 26歲 INFP 內向、理想主義，重視價值觀與創意
13 袁文靜 Jane 27歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
14 何詠多 Alison 20歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統

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撰文：東方新地圖片來源：ig@misshkpageant、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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