香港小姐2025｜大熱陳詠詩4吋高踭鞋跳啦啦隊舞 高招拆解陳法蓉刁鑽問題獲大讚

《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，當中被視為大熱嘅9號陳詠詩更連環獲幾位師姐大讚！