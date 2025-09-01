2025香港小姐冠軍出爐！陳詠詩爆冷奪后冠｜友誼小姐李尹嫣成雙料得主 網民：賽果好意外！
昨晚（8月31日）《2025 香港小姐競選》決賽結果終於出爐，冠軍寶座最終由陳詠詩爆冷奪得，撼贏一眾大熱佳麗！當宣佈賽果一刻，全場氣氛推至高峰，場面極為震撼。究竟亞、季軍誰屬？而「最上鏡小姐」又落在誰手上？
昨晚決賽夜 陳詠詩激動封后
《2025 香港小姐競選》決賽昨晚圓滿落幕，經過連場激戰及精彩表演後，最終三甲終於順利誕生。冠軍由陳詠詩（Chan Wing Sze）勇奪，亞軍及季軍則分別由施宇琪（Sze Yu Kei）和袁文靜（Yuen Man Ching）奪得。在加冕環節，由電視廣播有限公司行政主席許濤親自為四位得獎佳麗頒獎，冠軍陳詠詩在宣佈結果時雖然表現鎮定，但眼泛淚光，難掩激動心情，在全場掌聲中正式踏上港姐冠軍之路，為漫長的選美旅程畫上完美句號。
李尹嫣成雙料得主 奪友誼小姐最上鏡小姐
雖然陳詠詩成為全晚焦點，但另一位佳麗李尹嫣（Lee Wan Yin）亦成為大贏家！她一人獨得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」兩個大獎，成為今屆的雙料得主。能夠同時獲得由評判選出的「最上鏡小姐」，以及由一眾佳麗互選的「友誼小姐」，足以證明李尹嫣的美貌與人緣兼備，贏得評判與一眾對手的肯定。雖然她最終未能躋身三甲，但連奪兩獎的成績已令她備受矚目，風頭絕不遜於三甲佳麗，前途無可限量。
網民熱議港姐賽果 冠軍陳詠詩成焦點
決賽結果公佈後，旋即在各大社交平台及討論區引發網民洗版式熱議。對於陳詠詩爆冷奪冠，網民意見出現兩極化。有大批網民湧入留言祝賀，大讚她表現大方得體，冠軍實至名歸：「由頭到尾都睇好佢，好有冠軍相！」、「氣質好好，恭喜！」。不過，亦有部分網民為其他大熱佳麗感到不值，認為賽果令人意外。而成為雙料得主的李尹嫣則獲得網民一面倒力撐，不少人認為她是「民選冠軍」，大讚：「友誼小姐同最上鏡小姐都係佢，證明佢內外兼備！」、「雖然三甲不入，但贏兩個獎更威！」。
