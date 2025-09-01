2025香港小姐冠軍出爐！陳詠詩爆冷奪后冠｜友誼小姐李尹嫣成雙料得主 網民：賽果好意外！

昨晚（8月31日）《2025 香港小姐競選》決賽結果終於出爐，冠軍寶座最終由陳詠詩爆冷奪得，撼贏一眾大熱佳麗！當宣佈賽果一刻，全場氣氛推至高峰，場面極為震撼。究竟亞、季軍誰屬？而「最上鏡小姐」又落在誰手上？