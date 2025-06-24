香港小姐2025 | 「黑龍江小姐」撞樣44歲龍婷 對答極重口音 網民：以為係中年好聲音4
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《香港小姐競選2025》今日（6月24日）展開首輪面試，一如既往吸引不少「有個性」的參賽者。今年不少佳麗妝容浮誇、打扮成熟，有人更被形容為「大媽級美女」，引起網民熱烈討論。
香港小姐2025 | 「黑龍江小姐」撞樣44歲龍婷
今年不少佳麗都非常有「個性」，打扮非常成熟之餘，妝容又有啲突出，有位23歲黑龍江出身的佳麗李家宜同《中年好聲音》44歲龍婷撞樣，搞到網民都話覺得睇緊《中年好聲音4》。
香港小姐2025 |有佳麗被踢爆穿淘寶貨
不少大媽級美女都參加港姐，甚至有佳麗被發現穿淘寶貨來面試，搞到網民都紛紛留言指：「話晒都係參加香港小姐，比少少誠意得唔得」、「喂，大媽嚟嘅」、「這些都是梁靜茹給的勇氣嗎？」等。
香港小姐2025 |25歲重口音小姐 亂答記者問題
今年亦有不少內地背景的佳麗參賽，其中25歲的Loreli面對傳媒訪問時以唔鹹唔淡的廣東話應答，語氣生硬之餘亦鬧出不少笑話。Loreli被問到從哪裡來的時候，竟然話「我係嗰邊嚟」，搞到全場記者大笑。有網民認為，這些重口音對答為比賽增添笑料，意外地「幾啱TVB口味」。
香港小姐2025 |有佳麗「男扮女裝」撞樣泰臣！泰臣搞笑回應
有佳麗陽剛味較重 「男扮女裝」撞樣泰臣！真係一見難忘！網友爆笑指如果好似泰國咁舉辦人妖小姐比賽，她應該入到圍！結果，泰臣亦在社交平台分享此則笑料表示：「嗱，我無掂呢味嘢好耐喇喎⋯⋯」、「我抗議，人家女仔比我有氣質好多！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期