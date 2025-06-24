香港小姐2025｜首輪面試養眼組佳麗一覽！仲有「岳飛第35代後人」現身

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《香港小姐2025》於今日（6月24日）展開首輪面試，多位參賽佳麗現身電視城。今年不少參賽者外貌亮眼，亦不乏「餅印」面孔，撞樣楊采妮莊子璇等，仲有佳麗選擇以清涼打扮現身，相當養眼！

《香港小姐2025》首輪面試佳麗一覽

當中包括最早現身、來自哈爾濱的23歲City U電子訊息工程學生Skye張昊；身材惹火的26歲Vivian；以及由爸爸陪同出場、擁有中英混血外貌的Emily，她曾兩歲半時參演《大長今》，亦與王祖藍有過合作經驗。

其他佳麗如26歲理財顧問Joyce、就讀城大碩士的HR Katherine、讀教育碩士的Belle，以及來自黑龍江、讀浸大傳理的23歲李家宜也同樣吸睛。此外，亦有話題佳麗自稱為岳飛第35代後人，場面熱鬧非常。

1 | Angela：26歲 香港人 投行做交易 自稱「高齡港姐」

香港小姐2025 Angela，26歲，香港人，於投行做交易，自稱「高齡港姐」（圖片來源：TVB）
Angela，26歲，香港人，於投行做交易，自稱「高齡港姐」（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

2 | Fandi：岳飛35代後人

香港小姐2025 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

3| Jocelyn： 河北人 26歲 從事金融

香港小姐2025 Jocelyn， 河北人，26歲，從事金融。（圖片來源：TVB）
Jocelyn， 河北人，26歲，從事金融。（圖片來源：TVB）

4 | 莫凡：Molly 身高177

香港小姐2025 莫凡，Molly，身高177（圖片來源：TVB）
莫凡，Molly，身高177（圖片來源：TVB）

5 | Vivian：26歲 中央戲劇學院學生

香港小姐2025 （圖片來源：TVB Facebook）
（圖片來源：TVB Facebook）

6 | 「翻版楊采妮」

香港小姐2025 （圖片來源：TVB Facebook）
（圖片來源：TVB Facebook）

7 | Phoebe：26歲

香港小姐2025 Phoebe，26歲。（圖片來源：TVB）
Phoebe，26歲。（圖片來源：TVB）

8 | Joyce：26歲理財顧問

香港小姐2025 Joyce，理財顧問，26歲（圖片來源：TVB）
Joyce，理財顧問，26歲（圖片來源：TVB）

9 | Luna：27歲

香港小姐2025 Luna，27歲（圖片來源：TVB）
Luna，27歲（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 身材好好。（圖片來源：TVB）
身材好好。（圖片來源：TVB）

10 |Belle：24歲 教育系碩士生

香港小姐2025 Belle，24歲，教育系碩士生。（圖片來源：TVB）
Belle，24歲，教育系碩士生。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 露出性感美背。（圖片來源：TVB）
露出性感美背。（圖片來源：TVB）

11 |「翻版莊子璇」Victoria

香港小姐2025 「翻版莊子璇」Victoria（圖片來源：TVB）
「翻版莊子璇」Victoria（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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