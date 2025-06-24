香港小姐2025｜首輪面試養眼組佳麗一覽！仲有「岳飛第35代後人」現身
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《香港小姐2025》於今日（6月24日）展開首輪面試，多位參賽佳麗現身電視城。今年不少參賽者外貌亮眼，亦不乏「餅印」面孔，撞樣楊采妮莊子璇等，仲有佳麗選擇以清涼打扮現身，相當養眼！
《香港小姐2025》首輪面試佳麗一覽
當中包括最早現身、來自哈爾濱的23歲City U電子訊息工程學生Skye張昊；身材惹火的26歲Vivian；以及由爸爸陪同出場、擁有中英混血外貌的Emily，她曾兩歲半時參演《大長今》，亦與王祖藍有過合作經驗。
其他佳麗如26歲理財顧問Joyce、就讀城大碩士的HR Katherine、讀教育碩士的Belle，以及來自黑龍江、讀浸大傳理的23歲李家宜也同樣吸睛。此外，亦有話題佳麗自稱為岳飛第35代後人，場面熱鬧非常。
1 | Angela：26歲 香港人 投行做交易 自稱「高齡港姐」
2 | Fandi：岳飛35代後人
3| Jocelyn： 河北人 26歲 從事金融
4 | 莫凡：Molly 身高177
5 | Vivian：26歲 中央戲劇學院學生
6 | 「翻版楊采妮」
7 | Phoebe：26歲
8 | Joyce：26歲理財顧問
9 | Luna：27歲
10 |Belle：24歲 教育系碩士生
11 |「翻版莊子璇」Victoria
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期