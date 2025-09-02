港姐決賽2025｜AI華麗舞台暗藏「奇怪位」？製作人親解辛酸史 網民：原來咁多功夫！
港姐決賽夜震撼全場 四大AI夢幻場景逐格睇
今屆港姐決賽的舞台設計絕對是近年一大突破，製作團隊TVB企業傳訊部品牌傳播科（CID）花了超過一個月時間，利用AI生成技術，為觀眾帶來四個截然不同的世界。由開場充滿藝術感的「紙」概念，到色彩繽紛的「繽紛 Foodie City」，再到神秘夢幻的「水底世界」，以及充滿童話色彩的「愛麗絲夢遊仙境」，每個場景都與佳麗的演出節奏與情緒無縫配合。據悉，團隊先為14位佳麗拍攝多角度硬照，再將影像資料用作AI訓練基礎，結合實拍與即時渲染技術，才成功將天馬行空的概念轉化為觀眾眼前的震撼畫面，令不少人讚嘆製作水準媲美電影級數。
製作人吳子峯親解辛酸史 「電腦Gen出奇怪位要人手執」
這場視覺盛宴並非外界想像中「一鍵生成」般簡單，背後全靠10多位視像設計師的心血。團隊統籌吳子峯（阿峯）親自解畫，坦言AI雖然節省了部分製作時間，但仍需大量人手進行後期調整與優化。他透露在製作過程中，AI不時會生成一些不合常理的畫面，需要團隊憑經驗修正，他直言：「例如我哋會用後製經驗去增加視覺上嘅真實感，好似水底世界嗰個製作咁，可能電腦 Gen 會有啲奇怪位，咁就要用人手去 fine tune 或者執走佢，其實觀眾睇到嗰一秒鐘嘅畫面，背後可能已經經歷咗好多失敗同功夫。」阿峯更補充，在其中一個環節要求AI生成佳麗模仿李小龍的動作，由於要精準做出人類動作及穩固地「揸實」物件對AI而言極具難度，團隊亦花費了極大心力才達到理想效果。
AI舞台成網絡熱話 觀眾驚嘆製作水準
決賽播出後，華麗的AI舞台隨即在網絡上引發洗版式討論，成為繼佳麗表現外的另一焦點。不少網民起初以為舞台效果是單純的電腦動畫，當得知是結合了AI生成、實拍與即時渲染的複雜技術後，都紛紛表示驚訝。許多留言都大讚製作團隊的心思與創意，認為TVB在節目製作上展現了與時並進的決心。在製作團隊的幕後解說曝光後，網民更對背後的辛酸史表示佩服，直指「唔講真係唔知咁複雜」、「台上一分鐘，台下十年功」、「今屆港姐舞台絕對係近年最有誠意」，對製作團隊的專業精神給予高度肯定。