港姐決賽2025｜AI華麗舞台暗藏「奇怪位」？製作人親解辛酸史 網民：原來咁多功夫！

上周日晚（8月31日）《2025 香港小姐競選決賽》圓滿落幕，除了冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪及季軍袁文靜順利誕生，全晚最震撼的莫過於以AI生成圖像技術打造的華麗舞台，瞬間成為全城熱話。製作團隊將「紙」、「繽紛 Foodie City」、「水底世界」及「愛麗絲夢遊仙境」四大主題融入舞台，場面極度夢幻；但原來這場視覺盛宴背後，製作團隊經歷重重困難，甚至要親手修正AI生成的「奇怪位」，究竟發生了什麼事？