港姐決賽2025｜AI華麗舞台暗藏「奇怪位」？製作人親解辛酸史 網民：原來咁多功夫！

東方新地

上周日晚（8月31日）《2025 香港小姐競選決賽》圓滿落幕，除了冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪及季軍袁文靜順利誕生，全晚最震撼的莫過於以AI生成圖像技術打造的華麗舞台，瞬間成為全城熱話。製作團隊將「紙」、「繽紛 Foodie City」、「水底世界」及「愛麗絲夢遊仙境」四大主題融入舞台，場面極度夢幻；但原來這場視覺盛宴背後，製作團隊經歷重重困難，甚至要親手修正AI生成的「奇怪位」，究竟發生了什麼事？

港姐決賽夜震撼全場 四大AI夢幻場景逐格睇

今屆港姐決賽的舞台設計絕對是近年一大突破，製作團隊TVB企業傳訊部品牌傳播科（CID）花了超過一個月時間，利用AI生成技術，為觀眾帶來四個截然不同的世界。由開場充滿藝術感的「紙」概念，到色彩繽紛的「繽紛 Foodie City」，再到神秘夢幻的「水底世界」，以及充滿童話色彩的「愛麗絲夢遊仙境」，每個場景都與佳麗的演出節奏與情緒無縫配合。據悉，團隊先為14位佳麗拍攝多角度硬照，再將影像資料用作AI訓練基礎，結合實拍與即時渲染技術，才成功將天馬行空的概念轉化為觀眾眼前的震撼畫面，令不少人讚嘆製作水準媲美電影級數。

製作人吳子峯親解辛酸史 「電腦Gen出奇怪位要人手執」

這場視覺盛宴並非外界想像中「一鍵生成」般簡單，背後全靠10多位視像設計師的心血。團隊統籌吳子峯（阿峯）親自解畫，坦言AI雖然節省了部分製作時間，但仍需大量人手進行後期調整與優化。他透露在製作過程中，AI不時會生成一些不合常理的畫面，需要團隊憑經驗修正，他直言：「例如我哋會用後製經驗去增加視覺上嘅真實感，好似水底世界嗰個製作咁，可能電腦 Gen 會有啲奇怪位，咁就要用人手去 fine tune 或者執走佢，其實觀眾睇到嗰一秒鐘嘅畫面，背後可能已經經歷咗好多失敗同功夫。」阿峯更補充，在其中一個環節要求AI生成佳麗模仿李小龍的動作，由於要精準做出人類動作及穩固地「揸實」物件對AI而言極具難度，團隊亦花費了極大心力才達到理想效果。

AI舞台成網絡熱話 觀眾驚嘆製作水準

決賽播出後，華麗的AI舞台隨即在網絡上引發洗版式討論，成為繼佳麗表現外的另一焦點。不少網民起初以為舞台效果是單純的電腦動畫，當得知是結合了AI生成、實拍與即時渲染的複雜技術後，都紛紛表示驚訝。許多留言都大讚製作團隊的心思與創意，認為TVB在節目製作上展現了與時並進的決心。在製作團隊的幕後解說曝光後，網民更對背後的辛酸史表示佩服，直指「唔講真係唔知咁複雜」、「台上一分鐘，台下十年功」、「今屆港姐舞台絕對係近年最有誠意」，對製作團隊的專業精神給予高度肯定。

香港小姐2025 ai （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

