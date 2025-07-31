香港小姐2025｜大熱陳詠詩高招拆解陳法蓉刁鑽問題 「岳飛後人」爆肚演技獲大讚

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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，大家將會繼續施展渾身解數上陣！

香港小姐2025｜大熱陳詠詩輕鬆拆解陳法蓉刁鑽問題

本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮。陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的Phd 課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容， 節奏、平衡感兼備之餘，並全程掛著超級甜美笑容，相當吸引，難怪贏得全場掌聲！

陳詠詩另一亮點是，當陳法蓉尖銳提問其對於160 cm身高會否感到蝕底時，陳詠詩竟以簡單一招得體完美回應，令師姐們不敢大讚她是眾佳麗中最淡定大方 一位。

2025港姐特訓班 tvb 9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮，首輪面試已經被視為大熱嘅佢，更會在節目上大騷拿手嘅啦啦隊舞！（圖片來源：TVB）
9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮，首輪面試已經被視為大熱嘅佢，更會在節目上大騷拿手嘅啦啦隊舞！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 陳詠詩就算腳踏4吋高踭鞋仍然表現從容，令在場嘅幾位師姐讚不絕口！（圖片來源：TVB）
陳詠詩就算腳踏4吋高踭鞋仍然表現從容，令在場嘅幾位師姐讚不絕口！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜「岳飛後人」爆肚演技獲大讚

另一焦點人物是自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻，雖然岳凡荻僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已有一定成績，謝寧聽完她說話後亦不禁讚歎：「咁你再一個月後應該ok㗎喇！」語文能力獲讚的岳凡荻，在挑戰《溏心風暴》經典場面時亦表現出色，除與鄧智堅對戲零怯場，更靈活「爆肚」，面對堅叔突然其來的手指，岳凡荻霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」成功笑翻全場，更獲堅叔大讚「眼神好定」。

2025港姐特訓班 tvb 自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻同樣係話題佳麗之一，雖然佢僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已經有一定成績。（圖片來源：TVB）
自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻同樣係話題佳麗之一，雖然佢僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已經有一定成績。（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 岳凡荻在節目中仲會與鄧智堅重現《溏心風暴》經典場面，Fandi零怯場之餘，就算面對堅叔突然其來的手指，亦超淡定霸氣爆肚回應！（圖片來源：TVB）
岳凡荻在節目中仲會與鄧智堅重現《溏心風暴》經典場面，Fandi零怯場之餘，就算面對堅叔突然其來的手指，亦超淡定霸氣爆肚回應！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜「小李亞男」袁文靜咬字意外惹笑話

至於13號袁文靜不但樣子、身高、背景酷似師姐李亞男，二人出生地更同為上 海，故有「小李亞男」之稱！本身完全唔識廣東話嘅袁文靜，與岳凡荻一樣正值努力學習階段，但心態積極正面的她，仍選擇挑戰自己表演「廣東話 Rap」， 相當有勇氣！雖然袁文靜出來效果發音未夠純正，又屢次讀錯「街市」及「雞屎」，但仍獲陳法蓉力讚聲線夠中氣！

2025港姐特訓班 tvb 13號袁文靜被封為「小李亞男」，本身完全唔識廣東話嘅佢今次就會挑戰「廣東話 Rap」！（圖片來源：TVB）
13號袁文靜被封為「小李亞男」，本身完全唔識廣東話嘅佢今次就會挑戰「廣東話 Rap」！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 不過袁文靜嘅咬字就未夠純正，更屢次讀錯「街市」同「雞屎」，搞到麥美恩都聽到投降！（圖片來源：TVB）
不過袁文靜嘅咬字就未夠純正，更屢次讀錯「街市」同「雞屎」，搞到麥美恩都聽到投降！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜10號文雅儀講錯嘢得罪謝寧

11號梁倩萱與14號何詠多同樣挑戰演戲，前者「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》場口，後者挑戰《他來自江湖》經典場面，雖然演繹生硬又忍不到笑，但仍獲陳法蓉盛讚可愛！至於有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀，則表演「口才」，席間因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！

2025港姐特訓班 tvb 有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀以「口才」作為才藝表演，不過就因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！（圖片來源：TVB）
有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀以「口才」作為才藝表演，不過就因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 11號梁倩萱將會在節目上挑戰演戲，更會「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》經典場口。（圖片來源：TVB）
11號梁倩萱將會在節目上挑戰演戲，更會「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》經典場口。（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 12號庄靜璟就會展示行catwalk。（圖片來源：TVB）
12號庄靜璟就會展示行catwalk。（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 14號何詠多同樣挑戰演戲，更會與鄧智堅重現《他來自江湖》嘅經典場面！（圖片來源：TVB）
14號何詠多同樣挑戰演戲，更會與鄧智堅重現《他來自江湖》嘅經典場面！（圖片來源：TVB）

根據本周二（29 日）晚《東張西望》公布網絡最強人氣排名，現時排名最高五位佳麗依次為 7 號施 宇琪 Angela、9 號陳詠詩 Stacey、12 號庄靜璟 Vivian、2 號甘詠寧 Phoebe、及 1 號李尹嫣 Victoria，當中 2 號甘詠寧及 1 號李尹嫣更是首度打入五強。

2025港姐特訓班 tvb （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

即睇14位佳麗晚裝造型！

2025港姐特訓班 tvb 1號李尹嫣 Victoria（圖片來源：TVB）
1號李尹嫣 Victoria（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 2號甘詠寧 Phoebe （圖片來源：TVB）
2號甘詠寧 Phoebe （圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 3號蔡華英 Emily（圖片來源：TVB）
3號蔡華英 Emily（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 4號莫凡 Molly （圖片來源：TVB）
4號莫凡 Molly （圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 5號曾閱瑤 Elysia （圖片來源：TVB）
5號曾閱瑤 Elysia （圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 6號朱文慧 Teresa（圖片來源：TVB）
6號朱文慧 Teresa（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 7號施宇琪 Angela （圖片來源：TVB）
7號施宇琪 Angela （圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 8號岳凡荻 Fandi（圖片來源：TVB）
8號岳凡荻 Fandi（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 9號陳詠詩 Stacey（圖片來源：TVB）
9號陳詠詩 Stacey（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 10號文雅儀 Tamson（圖片來源：TVB）
10號文雅儀 Tamson（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 11號梁倩萱 Barbie（圖片來源：TVB）
11號梁倩萱 Barbie（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 12號庄靜璟 Vivian（圖片來源：TVB）
12號庄靜璟 Vivian（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 13號袁文靜 Jane（圖片來源：TVB）
13號袁文靜 Jane（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 tvb 14號何詠多 Alison（圖片來源：TVB）
14號何詠多 Alison（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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