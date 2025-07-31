香港小姐2025｜大熱陳詠詩高招拆解陳法蓉刁鑽問題 「岳飛後人」爆肚演技獲大讚
香港小姐2025｜大熱陳詠詩輕鬆拆解陳法蓉刁鑽問題
本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮。陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的Phd 課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容， 節奏、平衡感兼備之餘，並全程掛著超級甜美笑容，相當吸引，難怪贏得全場掌聲！
陳詠詩另一亮點是，當陳法蓉尖銳提問其對於160 cm身高會否感到蝕底時，陳詠詩竟以簡單一招得體完美回應，令師姐們不敢大讚她是眾佳麗中最淡定大方 一位。
香港小姐2025｜「岳飛後人」爆肚演技獲大讚
另一焦點人物是自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻，雖然岳凡荻僅學咗廣東話一個月，但咬字發音方面已有一定成績，謝寧聽完她說話後亦不禁讚歎：「咁你再一個月後應該ok㗎喇！」語文能力獲讚的岳凡荻，在挑戰《溏心風暴》經典場面時亦表現出色，除與鄧智堅對戲零怯場，更靈活「爆肚」，面對堅叔突然其來的手指，岳凡荻霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」成功笑翻全場，更獲堅叔大讚「眼神好定」。
香港小姐2025｜「小李亞男」袁文靜咬字意外惹笑話
至於13號袁文靜不但樣子、身高、背景酷似師姐李亞男，二人出生地更同為上 海，故有「小李亞男」之稱！本身完全唔識廣東話嘅袁文靜，與岳凡荻一樣正值努力學習階段，但心態積極正面的她，仍選擇挑戰自己表演「廣東話 Rap」， 相當有勇氣！雖然袁文靜出來效果發音未夠純正，又屢次讀錯「街市」及「雞屎」，但仍獲陳法蓉力讚聲線夠中氣！
香港小姐2025｜10號文雅儀講錯嘢得罪謝寧
11號梁倩萱與14號何詠多同樣挑戰演戲，前者「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》場口，後者挑戰《他來自江湖》經典場面，雖然演繹生硬又忍不到笑，但仍獲陳法蓉盛讚可愛！至於有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀，則表演「口才」，席間因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！
根據本周二（29 日）晚《東張西望》公布網絡最強人氣排名，現時排名最高五位佳麗依次為 7 號施 宇琪 Angela、9 號陳詠詩 Stacey、12 號庄靜璟 Vivian、2 號甘詠寧 Phoebe、及 1 號李尹嫣 Victoria，當中 2 號甘詠寧及 1 號李尹嫣更是首度打入五強。