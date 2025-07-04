雪妮逝世｜唐佳夫婦相繼離世影迷心碎 當紅打女1原因息影
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香港影壇再次傳來噩耗，有「御用爺爺」之稱的周驄於今早（7月4日）逝世，享年92歲。同時，著名演員及武術指導唐佳的妻子雪妮也於昨日（7月3日）在醫院病逝，終年79歲。這對夫妻的離世讓許多影迷感到心碎。
影壇巨星悲慘離世
邵音音於今日下午在Facebook發布帖文，悼念這對夫妻：「周驄哥、雪妮姐天堂有美麗世界！很多朋友！自由敖翔！」。唐佳與雪妮結婚超過50年，一直是影壇的模範夫妻。不幸的是，雪妮近年患上胰臟癌，這對夫妻因此長期處於情緒低落的狀態。唐佳曾向兒子透露，他希望能與妻子一同離開這個世界，擺脫痛苦。
雪妮輝煌演藝生涯
雪妮，原名熊雪妮，於1966年憑藉《女黑俠木蘭花》成名，並在1969年與唐佳結婚後息影，專心家庭生活。婚後，她與唐佳育有兩名兒子。雪妮於1997年復出並加入TVB，參演了多部知名電視劇，包括：- 《難兄難弟之神探李奇》- 《棟篤神探》- 《我的野蠻奶奶》- 《巾幗梟雄》- 《絕代商驕》她的最後一部作品是2022年播出的《食腦喪Ｂ》。
唐佳功夫電影與武術指導生涯
唐佳在80年代執導了三部功夫電影，包括《少林傳人》、《三闖少林》和《洪拳大師》。他也曾在1992年的劇集《大運河》中擔任武術指導，並為徐克導演的《青蛇》提供武術指導。唐佳與雪妮生前與兒子同住在柯士甸道的一個單位。據報導，唐佳在6月23日墮樓身亡時，身上並沒有任何遺書。有消息指出，他原本計劃當天到律師樓簽署遺囑，但在出發前選擇了結束自己的生命，初步推測是因為太太的重病影響了他的情緒。
圖片來源：網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期