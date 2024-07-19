香港影壇傳奇「華夫人」鄭佩佩辭世享年78歲 影迷悼念「武俠影后」

香港影壇曾有「俠女」之稱的資深演員鄭佩佩，近日獲圈中好友證實辭世，享年78歲。她的一生在電影界留下了不可磨滅的印記，其代表作品如《寶蓮燈》、《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》及《花木蘭》等，皆深受觀眾喜愛。

