香港影壇傳奇「華夫人」鄭佩佩辭世享年78歲 影迷悼念「武俠影后」
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香港影壇曾有「俠女」之稱的資深演員鄭佩佩，近日獲圈中好友證實辭世，享年78歲。她的一生在電影界留下了不可磨滅的印記，其代表作品如《寶蓮燈》、《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》及《花木蘭》等，皆深受觀眾喜愛。
圈中好友悼念
導演胡雪樺在朋友圈發文悼念：「記得二十七年前，在洛杉磯，您主持了胡金銓導演追悼會。今天‘武俠影后’追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納（康城）電影節的輝煌。佩佩女俠一路走好。」主持人曹可凡對於鄭佩佩的離世也表達了深切的哀悼：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即使聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就徬彿回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。竟然與我們天人永隔。」
鄭佩佩於1946年1月6日出生於中國上海，1963年考入南國實驗劇團，畢業後加入了邵氏電影公司，開始了她的電影生涯。她的女兒原子鏸也曾在幕前發展，並不時在社交網公開與媽媽的三代同堂照片，展現家庭的溫馨。
圖片來源：原子惠Marsha@微博、鄭佩佩@微博