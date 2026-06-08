香港探秘地圖｜丁子朗夜遊民初街嚇到變「尖叫丁」！全程奪命狂奔畫面極震撼
丁子朗化身「尖叫丁」 全程高音頻叫聲超爆笑
在這次膽量挑戰中，丁子朗的反應最為誇張，無論是見到飛蛾、撞到工作人員，甚至在沒有任何東西出現時，他都會瘋狂尖叫、整個人彈起來兼嚇出一面冷汗，因此被封為「尖叫丁」。負責嚇他的羅雪妍亦相當專業，不僅失驚無神地彈出，更飛撲喪追丁子朗，嚇得他上演一幕幕奪命狂奔，畫面極盡刺激。羅雪妍事後笑言，追出去嚇人是參考鬼屋的做法，但她自己其實也很害怕：「我哋要先匿伏，行過去目的地嗰條路有少少驚，沿途又勁多風同樹聲，又無啦啦有昆蟲聲。」她更被丁子朗的反應嚇到，笑指：「丁子朗嚇到跳起離地、仲要彈後。」
倪嘉雯變自言自語王 孔德賢嚇到起雞皮
另外兩位成員的反應同樣非常有趣。倪嘉雯在驚嚇過程中化身「自言自語王」，沿途不斷碎碎念：「喂呀，好煩呀」、「喂呀，好過份呀」、「你哋想點呀」，更在被蔡國威嚇到後直接破口大罵。而孔德賢雖然是三人之中最冷靜的一位，但在整個夜遊過程中還是忍不住大呻：「癡線，你班人冇性架！」當他見到頭披紅紗的鄧伊婷時，也坦言被嚇到成手都是雞皮，可見現場氣氛的恐怖程度。
蔡國威為嚇人踎足半鐘 鄧伊婷反被孔德賢嚇親
三位負責扮鬼的藝員也分享了幕後趣事。蔡國威為了成功嚇到倪嘉雯，竟然在民初街教堂的講台後足足踎了半小時，他笑言：「為咗唔好畀佢一嚟就見到，我應該斷斷續續踎咗成半個鐘，腳都痺晒，當時我心諗：『你快啲入嚟喇，我就嚟頂唔住喇』。」而鄧伊婷則表示，因為孔德賢太大膽，四處探索，令她非常緊張，生怕自己先被發現，最後只好硬著頭皮衝出去，她無奈地說：「其實我未嚇佢已畀佢嚇親。」三位「人鬼」更笑言，為了保持驚嚇感，全晚最緊張的就是如何避開主角們，令自己也腎上腺素飆升。
網民爆笑留言：丁丁叫聲有潛質做海豚音
相關短片預告一出，已引來網民熱烈討論，紛紛表示非常期待完整片段，並對丁子朗的反應哭笑不得。
「笑到肚痛！丁丁啲反應真係世界級！」
「求下TVB放出足本版，一定好好笑！」
「尖叫丁呢個名好貼切，佢有潛質挑戰海豚音！」
「Carmen自言自語好可愛，好似平時嘅我。」
「估唔到扮鬼嗰幾個仲緊張過主角，好搞笑！」