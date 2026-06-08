香港探秘地圖｜丁子朗夜遊民初街嚇到變「尖叫丁」！全程奪命狂奔畫面極震撼

為配合《香港探秘地圖》結局周，劇組特意安排「探秘小隊」成員丁子朗、倪嘉雯及孔德賢夜遊民初街挑戰膽量，結果丁子朗完全失控，全程化身「尖叫丁」！面對羅雪妍、蔡國威及鄧伊婷扮演的鬼怪，丁子朗嚇得瘋狂尖叫兼彈起，更上演一幕奪命狂奔，場面極度爆笑又震撼，究竟現場有幾恐怖？