香港探秘地圖｜丁子朗驚揭亡母死因！恩師黎耀祥竟是真兇？師徒決裂勁心痛

《香港探秘地圖》昨晚劇情大暴走！丁子朗飾演的文彬驚揭亡母死亡真相，矛頭竟直指恩師黎耀祥飾演的一臣，場面震撼！文彬因父母龕位被毀，尋回亡父失竊名錶後發現可疑刮痕，追查之下從鄰居口中得知驚人內幕，導致師徒決裂，究竟一臣是忠是奸？