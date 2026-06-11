香港探秘地圖｜丁子朗驚揭亡母死因！恩師黎耀祥竟是真兇？師徒決裂勁心痛
廣告
《香港探秘地圖》昨晚劇情大暴走！丁子朗飾演的文彬驚揭亡母死亡真相，矛頭竟直指恩師黎耀祥飾演的一臣，場面震撼！文彬因父母龕位被毀，尋回亡父失竊名錶後發現可疑刮痕，追查之下從鄰居口中得知驚人內幕，導致師徒決裂，究竟一臣是忠是奸？
昨晚劇情大反轉 丁子朗驚悉真相心痛欲絕
昨晚（10日）一集劇情急轉直下，文彬（丁子朗飾）父母的龕位慘遭破壞，連亡父（李啟傑飾）的陪葬名錶也被偷走。雖然在一臣（黎耀祥飾）的幫助下成功尋回名錶，但文彬卻因手錶上的刮痕感到事有蹊蹺。及後，他從鄰居口中得知，當年害死自己母親（袁潔儀飾）的騙財騙色風水師，竟然就是恩師一臣！這突如其來的真相讓文彬心痛欲絕，兩師徒的關係從此決裂。今晚一集，文彬更將聯同畢萍（龔嘉欣飾）及王秀儀（倪嘉雯飾）齊齊「清算」一臣，「探秘小隊」的感情面臨重大考驗。
黎耀祥昔日溫情對話成伏線 師徒情不再
在真相揭曉前，一臣一直對文彬照顧有加，二人早已情同父子。昨晚飯後散步一幕，二人之間「盡在不言中」的眼神交流，以及一臣眼泛淚光對文彬語重心長說的話，都充滿溫情。他當時說：「你唔好嫌師傅長氣，要記住呢個世界好人多，但壞人仲多」、「不過無論點都好，對人性千祈唔好失去信心」、「世事無常，師傅唔會一直陪住你」。這些對白與之後「恩師是害死母親真兇」的殘酷現實形成強烈反差，難怪文彬難以承受，丁子朗亦將那種「難以置信」的心痛狀態演繹得甚有感染力。
網民洗版熱議劇情：估唔到祥哥係兇手！
劇情播出後，網民隨即在討論區洗版，對這驚人反轉感到難以置信。不少觀眾留言表示：「吓？一臣師傅係壞人？接受唔到！」、「祥哥啲對白原來句句有骨，編劇好勁！」、「丁子朗個心痛樣做得好好，睇到我都心up。」、「今晚要清算！一定好精彩！」、「唔會最後又反轉話祥哥係為佢好吧？劇情太估唔到！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期