香港探秘地圖｜丁子朗自爆同黎耀祥情同父子！拍鬧爆戲感不敬即刻道歉
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《香港探秘地圖》中丁子朗與黎耀祥戲內師徒反目，戲外卻情同父子！丁子朗近日自爆祥哥私下教戲細節，形容每場戲都似考試。他更坦言拍攝鬧爆祥哥的一幕時心理壓力巨大，覺得非常不敬，究竟拍攝現場發生了什麼事？
丁子朗揭黎耀祥教戲秘聞 每場戲都似考試
談到與前輩黎耀祥的合作，丁子朗（丁丁）坦言二人無論戲內戲外，感情都像「兩父子」。他透露祥哥在片場會細心指導後輩，他說：「祥哥會教我哋點樣演繹啲對白，就算有時食飯戲嘅簡單對白、我哋平時會好易忽略，但祥哥會教我哋點樣賦予意義喺啲對白入面，例如諗吓自己個角色會點樣講呢句對白咁。」因此，丁子朗表示與祥哥一同拍戲獲益良多，更形容：「所以同佢一齊拍戲，每場戲都好似考試咁，拍完都會問佢意見。」
丁子朗自爆鬧祥哥壓力大 拍完即刻講對唔住
在今晚播出的集數中，丁子朗將有「鬧爆」黎耀祥的激烈對手戲。對於要向大前輩發火，丁子朗直言拍攝時心理壓力非常大。他受訪時說：「鬧佢嗰幕真係緊張架，因為祥哥真係大前輩，要鬧爆佢我覺得好不敬。」沒想到祥哥不但沒有介意，反而鼓勵他放膽去做，盡情去鬧。丁子朗心存感激，並透露自己在完成該場戲後，第一時間就向祥哥道歉：「我最後拍完場戲都有即刻同佢講對唔住。」
網民大讚祥哥肯教後輩：好前輩唔話得！
丁子朗分享的幕後故事引來網民熱議，紛紛大讚黎耀祥的專業態度和對後輩的提攜。有網民留言：「祥哥真係好肯教新人，難怪丁丁進步咁多！」、「戲內反面，戲外父子，呢啲就係專業演員！」、「丁子朗都好謙虛，拍完即刻道歉，好尊重前輩。」、「聽到都覺得緊張，要鬧爆視帝喎！」、「好期待今晚嗰場鬧交戲，一定好有火花！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期