香港探秘地圖｜丁子朗被踢爆急求姻緣！龔嘉欣笑指：佢偷偷地拜咗三次

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拍攝靈異劇《香港探秘地圖》氣氛緊張，但幕後卻笑料百出！劇組日前到著名求姻緣聖地「姻緣石」取景，丁子朗竟被同劇演員龔嘉欣及孔德賢聯手踢爆，指他偷偷地拜了足足三次，似乎求姻緣的心情比誰都著急，場面相當搞笑！

龔嘉欣踢爆丁子朗姻緣石拜不停

劇集其中一幕需要到灣仔的姻緣石實地拍攝，正當大家專心工作時，龔嘉欣卻發現了丁子朗的「秘密行動」。她在訪問中毫不留情地向記者踢爆：「我哋去姻緣石外景，佢拜咗三次。」一句話就將丁子朗渴望良緣的心情公諸於世。被拍檔當眾揭穿，丁子朗的反應想必非常尷尬又搞笑，為緊張的拍攝日程增添了不少歡樂氣氛。

孔德賢加把口：認真自己偷偷地拜

唯恐事件不夠Juicy，同場的孔德賢馬上「加鹽加醋」，為龔嘉欣的爆料作證，他笑著補充說：「認真自己拜，偷偷地。」孔德賢的描述生動地描繪出丁子朗當時的鬼祟模樣，似乎是趁著拍攝空檔，以為神不知鬼不覺，獨自一人誠心祈求，沒想到一舉一動全被眼利的拍檔看在眼內。被兩人夾擊狂爆料，丁子朗恨拍拖的心情可謂路人皆知。

網民笑爆：丁丁恨拍拖恨出面

丁子朗的求姻緣趣事曝光後，引來大批網民爆笑留言，紛紛取笑他「恨拍拖恨出面」。有網民笑說：「笑死，拜三次係咪驚唔夠誠心？」、「丁子朗咁心急？係咪單身咗好耐？」、「嘉欣同孔德賢夾埋爆料好好笑！感情真好！」亦有網民送上祝福：「希望丁丁快啲搵到好姻緣啦！姻緣石好靈㗎！」、「丁丁加油，下次帶埋女朋友去還神！」。

香港探秘地圖 丁子朗 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 丁子朗 （圖片來源：TVB）
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香港探秘地圖 丁子朗 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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