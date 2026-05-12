香港探秘地圖｜丁子朗被踢爆急求姻緣！龔嘉欣笑指：佢偷偷地拜咗三次

拍攝靈異劇《香港探秘地圖》氣氛緊張，但幕後卻笑料百出！劇組日前到著名求姻緣聖地「姻緣石」取景，丁子朗竟被同劇演員龔嘉欣及孔德賢聯手踢爆，指他偷偷地拜了足足三次，似乎求姻緣的心情比誰都著急，場面相當搞笑！