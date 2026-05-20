香港探秘地圖｜倪嘉雯上位即惹負評被轟聲音太尖！親解誇張演繹法：我有留意

新人倪嘉雯（Carmen）在TVB新劇《香港探秘地圖》中首次擔當重戲份角色，飾演神經質的「戀愛腦」少女，演出備受關注。不過，她的表現引來兩極評價，有網民讚其「誇張得嚟可愛」，但同時亦有大量批評指其「聲音太尖」，面對上位即來的負評，倪嘉雯親自高EQ回應，剖白背後原因！