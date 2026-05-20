香港探秘地圖｜倪嘉雯上位即惹負評被轟聲音太尖！親解誇張演繹法：我有留意
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新人倪嘉雯（Carmen）在TVB新劇《香港探秘地圖》中首次擔當重戲份角色，飾演神經質的「戀愛腦」少女，演出備受關注。不過，她的表現引來兩極評價，有網民讚其「誇張得嚟可愛」，但同時亦有大量批評指其「聲音太尖」，面對上位即來的負評，倪嘉雯親自高EQ回應，剖白背後原因！
倪嘉雯演神經質少女被轟聲音太尖 演技被指太誇張
首次在劇集中佔重戲份的倪嘉雯，在劇中演出相當有層次，一時是過度反應的「戀愛腦」，一時是「陰險」的心機女，一時又是核爆式發脾氣的「忟薑」，角色性格鮮明。其中一幕她放大喉嚨喪鬧丁子朗的場口，更成為網民討論焦點。有觀眾認為她的演繹「誇張得嚟可愛」，但亦有不少網民狠批她「聲音太尖」，聽得相當刺耳，認為其演技過於浮誇，惹來不少爭議。
倪嘉雯高EQ回應負評：好多謝網民提醒
面對網民的批評，倪嘉雯受訪時表現得相當虛心，直言有留意所有網民的留言。對於被指聲音太尖，她誠懇回應：「我個角色好神經質、情緒大上大落，大上嘅時候會好激動，我把聲就（好自然）飆咗上去，呢個都係我需要解決嘅問題，好多謝網民提醒。」至於被指演技誇張，她解釋是刻意為之：「因為睇劇本知係輕喜劇，係想輕輕鬆鬆令觀眾笑吓。」她更笑言覺得自己飾演的「王秀儀」很可愛，因為其反應完全無法預測。
倪嘉雯首擔重任勁緊張 全靠黎耀祥幽默感搭救
倪嘉雯坦言，首次擔當如此重的戲份，開拍初期非常緊張，幸得劇中前輩黎耀祥的幫助，才讓她慢慢放鬆下來。她大讚祥哥幽默感爆燈，無論鏡頭前後都非常搞笑，成功舒緩了她的緊張情緒，讓她可以更放膽地去「放大」演繹角色。她笑說：「祥哥無論拍嘅時候或私底下都好搞笑，佢幽默細胞好多。」全靠祥哥的帶領，她才能將角色的神經質及喜感盡情發揮。
網民反應兩極：把聲真係好尖！
對於倪嘉雯的演出，網民意見呈現兩極化。劇集整體輕鬆的氛圍獲得不少好評：「輕輕鬆鬆鬥吓嘴幾好」、「龔嘉欣同祥哥好有火花」。但針對倪嘉雯的批評亦相當直接：「把聲真係好尖，聽到好辛苦…」、「演技太浮誇，希望之後有改善。」不過也有支持者認為：「新人嚟講算係咁啦，肯放開做！」、「其實佢個角色設定係咁，我覺得佢演得幾得意。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期