香港探秘地圖｜倪嘉雯憶亡母突變臉！第二人格「Sa姐」現身暴打渣男？
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昨晚（8日）《香港探秘地圖》結局周劇情迎來驚人反轉！王秀儀（倪嘉雯飾）因受噩夢困擾，竟在問米後憶起童年慘痛往事，觸發極度暴戾的第二人格「Sa姐」！「Sa姐」現身後性情大變兼戰力爆燈，更對鹹豬手拳打腳踢，究竟她封塵的記憶中隱藏著甚麼秘密？
王秀儀問米憶亡母 驚爆第二人格「Sa姐」
劇情講到，王秀儀（倪嘉雯飾）一直被「被掟入棺材」的噩夢所困擾，在一臣（黎耀祥飾）的指點下，她決定找「問米婆」巫姑（曾慧雲飾）求助。在與亡母的真情對話中，秀儀塵封多年的兒時慘痛記憶被喚醒，隨即驚爆有第二人格「Sa姐」。這個「Sa姐」性格極度暴戾，而且身手了得，她所做的一切，原來都是為了保護內心脆弱的秀儀，為結局周劇情投下震撼彈。
「Sa姐」戰力爆燈 鐵通狂毆鹹豬手兼爆金句
「Sa姐」的出現為劇情帶來高潮，對「好色男」絕不手軟。在前晚（7日）播出的回憶片段中，「Sa姐」面對鹹豬手「Rocky」毫不畏懼，不但對其拳打腳踢，更拿起鐵通狂毆，甚至數度使出「飛撲擒拿」，畫面極具衝擊力。其後劇情更揭示，一臣（黎耀祥飾）早已發現秀儀出入精神科並察覺「Sa姐」的存在，他曾苦勸「Sa姐」不要太偏激，卻反被怒吼「全部男人都係垃圾」，更慘食一記重拳！
網民熱議劇情反轉：估唔到佢先係Big Boss！
這個驚人反轉引爆網民討論區，觀眾對「Sa姐」的出現大感意外，紛紛猜測她才是最終的Big Boss。「嘩！呢個反轉好癲，估唔到斯斯文文嘅秀儀會變到咁！」、「Sa姐打人嗰度好爽，對付啲衰男人就係要咁！」、「所以佢先係最終Big Boss？連黎耀祥都俾佢打！」、「倪嘉雯演技大爆發，個眼神完全唔同晒，好心寒！」、「呢條線好有追看性，想知佢細個經歷過啲咩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期