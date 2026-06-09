香港探秘地圖｜倪嘉雯憶亡母突變臉！第二人格「Sa姐」現身暴打渣男？

昨晚（8日）《香港探秘地圖》結局周劇情迎來驚人反轉！王秀儀（倪嘉雯飾）因受噩夢困擾，竟在問米後憶起童年慘痛往事，觸發極度暴戾的第二人格「Sa姐」！「Sa姐」現身後性情大變兼戰力爆燈，更對鹹豬手拳打腳踢，究竟她封塵的記憶中隱藏著甚麼秘密？