香港探秘地圖｜倪嘉雯首演打女揭秘！獲黎耀祥親授「慳力秘技」？
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首次挑戰打女角色的倪嘉雯（Carmen），在《香港探秘地圖》中一人分飾兩角大獲好評。她受訪時坦言接到劇本時既興奮又緊張，為區分兩個極端人格，更在眼神和跑姿上苦下功夫，更透露拍攝時獲視帝黎耀祥在旁指導，究竟祥哥向她傳授了甚麼秘技？
倪嘉雯為演「Sa姐」苦練眼神跑姿
談到要兼顧「王秀儀」與「Sa姐」兩個反差極大的人格，倪嘉雯坦言有難度，尤其擔心自己Cutie的造型會影響「Sa姐」的氣場。她透露：「我擔心自己帶唔出 Sa 姐嗰種好勁嘅感覺，所以事前都花咗啲功夫喺眼神同埋動作姿勢度。」為了讓觀眾容易辨認，她甚至特別調整跑姿：「好似今晚我追祥哥嗰場戲，我有特別Tune 過啲跑姿，盡量外八字咁跑同埋手部動作大啲。」
倪嘉雯搏盡一日打到晚 愈拍愈精神
雖然自言運動底子不算強，只是有打網球和做Gym，但倪嘉雯拍攝打戲時卻是拼盡全力。她憶述：「我好記得我嗰日打足全日，日頭追完祥哥，夜晚再打致狄，真係由朝打到晚。」她笑言打戲的體力消耗極大，第二天起床時「個人散晒」，但奇妙的是：「拍嗰陣我係愈拍愈精神，一啲都唔覺得攰，仲覺得自己好有力。」可見她相當享受這次打女初體驗。
黎耀祥親授慳力秘技 倪嘉雯獲益良多
作為打戲新手，倪嘉雯坦言拍攝時都是用盡全力，幸好有經驗豐富的前輩黎耀祥在旁提點。她透露，祥哥在拍攝追逐戲時，曾親自向她教授「慳力秘技」，讓她能夠更有效地運用體力完成拍攝。這次寶貴的經驗，讓首次進軍打女行列的她獲益匪淺，也展現了前輩對後輩的愛護與提攜。
網民大讚敬業：原來背後下咗咁多苦功！
倪嘉雯的幕後分享曝光後，網民對其敬業態度表示激讚。「Carmen真係好用心，連跑姿都設計過，抵佢彈起！」、「祥哥果然係好前輩，肯教新人嘢！」、「打足全日都唔攰，仲愈拍愈精神，太專業喇！」、「好欣賞呢啲肯搏肯捱嘅新演員，加油！」、「睇得出佢真係好鍾意演戲，期待佢更多作品！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期