香港探秘地圖｜倪嘉雯首演打女揭秘！獲黎耀祥親授「慳力秘技」？

首次挑戰打女角色的倪嘉雯（Carmen），在《香港探秘地圖》中一人分飾兩角大獲好評。她受訪時坦言接到劇本時既興奮又緊張，為區分兩個極端人格，更在眼神和跑姿上苦下功夫，更透露拍攝時獲視帝黎耀祥在旁指導，究竟祥哥向她傳授了甚麼秘技？