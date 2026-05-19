香港探秘地圖｜新晉小花倪嘉雯犧牲靚樣！浮誇喊驚樣反被讚可愛 網民：白白淨淨好吸引

《香港探秘地圖》首播，除了黎耀祥與龔嘉欣的火花備受關注，劇中一位新晉小花倪嘉雯（Carmen）亦憑著極度搶鏡的「喊驚樣」成功彈出！她飾演撞鬼少女時犧牲靚樣，表情誇張，卻意外獲得網民一致好評，大讚她「誇張得嚟好可愛」，更指她真人白白淨淨，十分吸引！