香港探秘地圖｜新晉小花倪嘉雯犧牲靚樣！浮誇喊驚樣反被讚可愛 網民：白白淨淨好吸引
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《香港探秘地圖》首播，除了黎耀祥與龔嘉欣的火花備受關注，劇中一位新晉小花倪嘉雯（Carmen）亦憑著極度搶鏡的「喊驚樣」成功彈出！她飾演撞鬼少女時犧牲靚樣，表情誇張，卻意外獲得網民一致好評，大讚她「誇張得嚟好可愛」，更指她真人白白淨淨，十分吸引！
倪嘉雯飾演撞鬼少女 犧牲靚樣大擺嚇破膽表情
在昨晚的劇情中，倪嘉雯飾演一名在「兵頭花園」疑似撞鬼的少女，有多場被嚇至花容失色的戲份。為了演活角色的驚恐，她完全拋開形象，七情上面地大擺各種「嚇破膽」的誇張表情。雖然只是客串性質，但她這種瞓身演出成功在觀眾心中留下深刻印象。與女主角龔嘉欣一樣，倪嘉雯同樣不介意為戲犧牲靚樣，其敬業態度與充滿記憶點的演出，讓她在一眾演員中突圍而出。
網民笑言誇張得嚟好可愛 大讚顏值性格吸引
倪嘉雯的浮誇演繹，非但沒有引來反感，反而收穫了大量正面評價。不少網民留言笑指她的表情「誇張得嚟好可愛」，認為她成功為緊張的劇情帶來一絲喜感。除了演技，她的顏值亦備受討論，網民大讚：「Carmen 係幾靚，白白淨淨又開朗」，認為她外形討好，充滿陽光氣息。不過，由於劇中髮型與平時不同，也有網民笑言：「呢個蔭認佢唔到」，可見其角色造型相當成功。
網民熱議新面孔：「呢個新人幾搶鏡」
倪嘉雯的亮眼表現，讓不少觀眾開始關注這位新面孔，並在網上引發熱議。許多留言都對她的出現表示歡迎，認為TVB需要更多有潛質的新人。有網民表示：「呢個新人幾搶鏡，有前途！」、「TVB終於有啲新面孔啦」。大家普遍認為她外型討好，演技亦有記憶點，紛紛表示期待她未來有更多演出機會，有觀眾更直言：「佢個喊驚樣真係好有記憶點！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期