香港探秘地圖｜倪嘉雯演技驚艷網民！《Hands Up》被封TVB小花搖籃？
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《香港探秘地圖》結局周劇情掀起熱話，倪嘉雯（Carmen）飾演的王秀儀分裂出第二人格「Sa姐」，其「窮兇極惡」樣與我見猶憐的喊戲形成極大反差，演技驚艷網民，更被大讚是「最值得期待新人」，而她出身的兒童節目《Hands Up》更被指是培育人才的溫床，究竟網民點睇？
網民激讚倪嘉雯演技：性格分裂演得好好
倪嘉雯在劇中駕馭溫柔的「王秀儀」與暴戾的「Sa姐」兩個極端人格，表現備受讚賞。網民對她靈活敏捷的身手、驚人的彈跳力，以及在「窮兇極惡」與「傷心激動」之間切換自如的演技大感驚艷。留言洗版式大讚：「倪嘉雯性格分裂演得好好、好出色」、「演技好，恰如其分」、「近期值得欣賞嘅新人，有演技又有觀眾緣」，將她封為「最值得期待及欣賞新人」。
觀眾猜測劇情走向：佢會唔會先係成套劇嘅Big Boss
倪嘉雯的出色表現成功帶動觀眾投入劇情，不少網民開始猜測她飾演的王秀儀才是劇集的最終Big Boss。有網民留言分析：「佢會唔會先係成套劇嘅 Big Boss」、「佢係咪轉世番嚟報仇？」，認為角色背後必定有更深層的故事。另外，對於劇中「Sa姐」輕易擊倒「鐵面陳」（王致狄飾）的情節，有網民搞笑指：「想不到鐵面陳唔夠打。」
《Hands Up》被封藝人搖籃 網民點名讚潘靜文陳若思
除了倪嘉雯，網民亦留意到近期不少彈起的新晉演員同樣出身自兒童節目《Hands Up》，令該節目被封為「高質小花搖籃」。有網民表示：「又要讚《Hands up》，點解訓練到咁多好演員？」並點名其他同樣表現出色的演員：「倪嘉雯雙重人格，潘靜文女鬼，陳若思又係演人格演得好出色，仲有 Skylar（盧映彤）入女團」，認為節目成為了無綫培育新一代演員的重要基地。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期