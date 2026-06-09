香港探秘地圖｜倪嘉雯演技驚艷網民！《Hands Up》被封TVB小花搖籃？

《香港探秘地圖》結局周劇情掀起熱話，倪嘉雯（Carmen）飾演的王秀儀分裂出第二人格「Sa姐」，其「窮兇極惡」樣與我見猶憐的喊戲形成極大反差，演技驚艷網民，更被大讚是「最值得期待新人」，而她出身的兒童節目《Hands Up》更被指是培育人才的溫床，究竟網民點睇？