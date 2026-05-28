香港探秘地圖｜七月十四墳場開工！孔德賢誤踢骨灰罈嚇壞 倪嘉雯靠一物保命？
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《香港探秘地圖》昨晚（27日）播出倪嘉雯失戀遊地府一幕，氣氛心寒，原來幕後更驚險！據悉，該場戲竟是在農曆七月十四當晚於真實墳場拍攝！孔德賢與倪嘉雯頂硬上專業演出，但孔德賢卻意外誤踢骨灰罈，嚇得他心慌慌，究竟這場戲背後還有多少驚險故事？
孔德賢誤踢骨灰罈 嚇到不停道歉
在劇中，「戀愛腦」秀儀（倪嘉雯飾）發現男友國豪（阮政鋒飾）出軌後，傷心欲絕遊蕩至墳場，幸得畢鳴（孔德賢飾）及時趕到開解。孔德賢受訪時坦言，這是他首次在墳場拍戲，現場又黑又靜，令他感到「驚驚地」。他透露拍攝前已做足拜神儀式，但在拍攝一場誤踢骨灰罈的戲時，依然感到心怯，拍攝期間更不斷口唸「唔好意思、唔好意思」以求心安，可見當時氣氛何等詭異。
倪嘉雯獲阿媽求平安符 靠劇組陽氣頂硬上
女主角倪嘉雯同樣要在七月十四深夜於墳場拍戲，她坦言收到劇本時「有啲怯」，幸好倪媽媽非常貼心，事前專誠為她求來平安符保平安。她笑言其實是自己嚇自己，到了正式拍攝時反而「怯意全消」。她解釋：「因為現場打晒燈，又好多工作人員同埋大部份係男性，陽氣好重，所以一啲都唔驚。」靠著媽媽的愛心平安符及劇組的強勁陽氣，最終順利完成拍攝。
敬業福娃上身 倪嘉雯大雨中狂跳狐仙舞
倪嘉雯的敬業精神備受讚賞，除了勇闖墳場，早前一集她在姻緣石前狂跳「狐仙舞」的場面，同樣體現其專業態度。有眼利網民發現，拍攝當日其實下著頗大的雨，但畫面中的倪嘉雯依然百分百投入，全程面帶笑容開心跳舞，絲毫不受天氣影響，其敬業表現感動了不少網民，大讚她為演出相當搏命。
網民大讚敬業：年輕演員好搏命
對於兩位年輕演員在惡劣及詭異環境下仍堅持專業演出，網民紛紛表示佩服。留言洗版大讚：「七月十四去墳場拍嘢真係唔係講笑，辛苦晒！」「孔德賢踢到嗰下肯定嚇死，但都繼續拍，好專業！」「原來落住大雨跳舞，完全睇唔出，Carmen好敬業！」「呢啲先係演員！為咗效果去到盡，值得尊重！」「兩個後生仔女都好搏，抵讚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期