香港探秘地圖｜七月十四墳場開工！孔德賢誤踢骨灰罈嚇壞 倪嘉雯靠一物保命？

《香港探秘地圖》昨晚（27日）播出倪嘉雯失戀遊地府一幕，氣氛心寒，原來幕後更驚險！據悉，該場戲竟是在農曆七月十四當晚於真實墳場拍攝！孔德賢與倪嘉雯頂硬上專業演出，但孔德賢卻意外誤踢骨灰罈，嚇得他心慌慌，究竟這場戲背後還有多少驚險故事？